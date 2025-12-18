Gonzalo Belloso defendió el proyecto de Central y avisó: “Vamos a ganar enemigos”

El presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, encabezó este jueves una conferencia de prensa en la Sede Fundacional de Rosario Central, donde trazó un balance del 2025 y proyectó el futuro inmediato del club, marcado por la llegada de Jorge Almirón como nuevo entrenador y la Copa Libertadores como obsesión principal.

El presidente canalla defendió el rumbo deportivo, destacó el crecimiento institucional y dejó definiciones fuertes sobre el lugar que Central volvió a ocupar en el fútbol argentino.

Belloso habló del proyecto de Central y el cambio de entrenador

“Trabajamos todos los días para mejorar el club”, remarcó Belloso, antes de valorar el impacto de refuerzos como Ángel Di María y Alejo Véliz en un equipo que terminó siendo campeón de la tabla anual.

Sobre la salida de Ariel Holan, el mandatario fue elogioso y agradecido, aunque dejó en claro que el club necesita ir siempre por más: “No queremos que el plantel se relaje con haber salido campeones”.

🔴 Gonzalo Belloso se refirió a Juan Sebastián Verón durante una conferencia y fue tajante: “No tenemos relación con Verón”.



👉 El presidente de Rosario Central defendió la gestión en AFA y sostuvo: “Desde que Tapia está al mando de la AFA todos los clubes crecieron”.



🏆… pic.twitter.com/FZZSvnJ363 — De12a14 (@De12a14) December 18, 2025

Por otro lado, explicó que la elección de Jorge Almirón fue una decisión directa y sin alternativas: “Era el técnico que queríamos, el único con el que hablamos. Llegó a una final de Libertadores y tuvo un gran paso por Colo Colo”, confirmando que será presentado oficialmente el 3 de enero.

Uno de los tramos más picantes de la conferencia llegó cuando Belloso habló del lugar incómodo que volvió a ocupar Central en el escenario nacional: “Cuando Central empezó a ganar, empezó a molestar”, en referencia a las polémicas arbitrales y al pasillo de espaldas de Estudiantes.

En ese sentido, fue contundente: “Fue descortés. Central fue el mejor equipo del año y le sacó 24 puntos al último campeón”. De cara a su último año de gestión, avisó: “Vamos a generar enemigos deportivos y molestias, porque nos gusta ser molestos”.

Finalmente, Belloso también destacó el crecimiento fuera de la cancha, con la venta de más de 50 palcos y el avance de obras, además de confirmar que la dirigencia trabaja en el mercado de pases y en la renovación de referentes como Quintana, Broun y Malcorra.

Con información de Noticias Argentinas.