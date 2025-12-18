Encendido debate por la tarifaria 2026 en Roca

El Concejo Deliberante de Roca aprobó este jueves la nueva tarifaria de tasas retributivas, en medio de un encendido debate sobre el porcentaje de aumento que aplicará el municipio en 2026.

Como es costumbre en las sesiones del Concejo de Roca, la única edil opositora, Belén Bavastri, de Juntos Somos Río Negro, rechazó el aumento por considerar que está por encima de los parámetros inflacionarios para 2026.

Su planteo generó una airada respuesta de los concejales de Pasión por Roca, que afirmaron que el porcentaje de aumento para 2026 es de 15% como máximo, indicó el titular de la bancada oficialista, Nicolás Paschetta. «No existe ningún tipo de análisis por fuera de nada», aseguró el presidente del bloque. Paschetta dijo que decir que el aumento de la tarifaria aumenta más del 30 es «una mentira».

En este sentido señaló que los ajustes que se hicieron en las tasas durante el año son para suavizar el impacto en los vecinos de Roca.

Nicolas Paschetta, titular del oficialismo, cuestionó las afirmaciones de Belén Bavastri.

«Ellos dicen que es solo del 15%, pero toman la tarifaria de hace 6 meses. Si comparamos con la de diciembre pasado, el aumento será del 35,7%. Ocurre que el municipio hoy está tapado de deudas, y deben subir la presión tributaria contra los vecinos, porque deben tomar 23.000 millones de pesos en deuda para cubrir los gastos del año que viene”, aseguró Bavastri.

Bavastri también cuestionó el plan de conectores viales que lleva adelante el gobierno de María Emilia Soria. «Hicimos una primera cuenta, y por encima de las tasas habituales, si se hacen todas las obras planteadas, cada contribuyente deberá pagar unos 40.000 pesos mensuales más de lo que hoy le llega en su recibo de tasas”, indicó.

Bavastri aseguró que las tasas retributivas subirán el doble de lo que dice el oficialismo de Roca.

El edil oficialista, Pablo Bustelo indicó, por su parte, que respetaba a la concejal Bavastri porque defendía a la Provincia en un bastión opositor. Y aseguró que Roca, por su signo político, tiene una postura diferente a la Provincia «es castigada». Finalmente indicó que el 15% de aumentos en las tasas retributivas está por debajo de la inflación proyectada para 2026.