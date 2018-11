Macri le pidió a intendentes “no gastar más de lo que se tiene”

El presidente Mauricio Macri llamó a los jefes comunales a ser “responsables” y a “no gastar más de lo que se tiene”, y también les reclamó no generar “impuestos distorsivos” a comercios e industrias locales.

El jefe del Estado, al hablar ante jefes comunales que participan del Segundo Foro Nacional de Intendentes en el Centro de Exposiciones de la ciudad de Buenos Aires, los instó a “hacer una gestión responsable”, lo que significa “no gastar más de lo que tienen”, porque “no da lo mismo hacer las cosas bien o hacerlas como siempre se hicieron, a través de la trampa y del atajo”.

En ese plano, acompañado por el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, organizador del encuentro, Macri dijo también que “estamos desterrando algo que nos hicieron creer en las últimas décadas: que no existían los presupuestos y las estadísticas de información pública, que eran cosas que podíamos dibujar y que al final del día no importaba si se cumplían o no los objetivos”.

“Esto es lo que tiene que terminar y estamos rompiendo con esa lógica”, aseveró, y agregó que el Gobierno quiere que “los que mejor vienen trabajando sirvan como guía a todos los demás”, por lo que efectuó un ranking de los mejores 15 municipios que cumplen con esa medición de calidad.

Más información | Las claves de la nueva tasa para la seguridad en Bariloche

Al respecto, Macri, quien también estaba junto al vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, el canciller Jorge Faurie, José Corral y el ministro Oscar Aguad, pidió a los municipios que “no se anotaron” que lo hagan y, en ese sentido, les reclamó “a los que faltan de Cambiemos” para cumplir con esas “buenas prácticas y ser ejemplo de lo que significa estar al servicio de sus vecinos”.

“No hay nadie que se la sepa todas, es el Estado el que tiene que adaptarse a las necesidades de la gente y no viceversa y construir esas soluciones”, expresó Macri en otro tramo de su discurso.

El Presidente, puntualmente sobre la cuestión impositiva, les dijo a los intendentes que “tienen la responsabilidad de allanarles el camino (a las industrias y el comercio) para que puedan generar empleo privado de calidad” y señaló que “hoy más del 60 por ciento de las industrias y comercios no tienen habilitaciones definitivas”.

Por eso, Macri sostuvo que “el desafío es que simplifiquemos los trámites porque cada tasa, cada tasita, cada permiso o sello que suman significa que sean empresas menos competitivas y así generen menos trabajo en esos municipios”.

“Si queremos generar trabajo no podemos cobrar impuestos distorsivos, los impuestos que puede cobrar un intendente tiene que ser por servicios que presta a los metros cuadrados que ocupa a quien le cobramos, no puede estar ligado a lo que factura esa persona o esa compañía en esos metros cuadrados”, reclamó el jefe de Estado.

Más información | La UCR le pasa factura al Ejecutivo por perder un lugar en Magistratura

Macri, en otro tramo de su discurso, apuntó que tenía que “destacar que todavía tenemos todos los partidos políticos una deuda pendiente” y específicamente se refirió “a las dirigentes mujeres” porque, según detalló, “de 2300 intendencias menos de 120 son lideradas por mujeres y la verdad que son muy pocas, y necesitamos que sean más”.

El Presidente consideró que la “visión” de la mujer “es fundamental para que Argentina se convierta en un país más justo y más inclusivo y con verdadera igualdad de oportunidades”.

Macri dijo que, al iniciar su gestión en 2015, “el 90 por ciento de los municipios no tenía internet de calidad ni posibilidad de hacer trámites a distancia ni portales de transparencia”, y “casi un 60 no tenía una página web”, a la vez que precisó que a través del programa de conectividad lanzado “hoy se logró que 1500 municipios cuenten con herramientas digitales” para cubrir las expectativas de “transparencia y agilidad”.

Asimismo, resaltó la conexión física desarrollada con lo que el Gobierno denomina “la revolución de los aviones”, con las nuevas aerolíneas low cost que cubren varias provincias y, también, la infraestructura que se viene construyendo con “rutas y obras viales”.

El jefe del Estado también ponderó al turismo como “una gran herramienta para favorecer el desarrollo territorial” y expuso a los intendentes que “si quieren que sus comunidades crezcan lo que tienen que hacer es administrar bien, en forma transparente, con un gobierno abierto cerca de la gente y crear condiciones para que su gente se desarrolle en ese lugar”.