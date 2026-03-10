Legislatura 2026: se activa la comisión de Energía en Neuquén, esperan el GNL y una jugosa vacante se abre

La Legislatura de Neuquén se puso en marcha tras el receso de verano. Luego de la apertura de sesiones que encabezó Rolando Figueroa el 1 de marzo, los diputados ya empezaron a mover algunos de los proyectos que ingresó el gobernador para que se aprueben este año.

La semana pasada, se presentaron en comisión los de Salud, como el que establece la obligación de exámenes toxicológicos en equipos críticos de los hospitales, y Educación, particularmente el que crea la Universidad de las Artes y la Cultura (UPAC).

Esta semana podrían ingresar en sus respectivos temarios los que se enviaron a la comisión de Producción y Energía. Se trata, por un lado, del proyecto que busca proteger las tierras irrigadas y prohibir la instalación de nuevos loteos en chacras productivas, y dos vinculados a la actividad minera.

Figueroa envió una ley para establecer un régimen de regalías cuyo porcentaje oscilará entre el 2% y el 3%, según sea la elaboración de los productos minerales dentro o fuera del territorio provincial. Y, por otro lado, presentó el texto para un nuevo Código de Procedimiento Minero que reemplazará la ley 902, vigente desde 1975.

Energía sesiona los miércoles y su orden del día aún no estaba definido, pero según pudo saber Diario RÍO NEGRO, ambos proyectos se pondrán en debate tras la «depuración» de expedientes con pase a archivo que anualmente realizan las comisiones al iniciar un nuevo período.

Sin embargo, hay otro proyecto que recaerá en el cuerpo que conducen los diputados Damián Canuto (PRO) y Cielubi Obreque (MPN) y es el que establece condiciones específicas para los proyectos de GNL que tendrán impacto en Neuquén.

Esa ley todavía no tiene fecha de ingreso a la Legislatura porque el gobierno provincial continúa las negociaciones con YPF para establecer el porcentaje de regalías que se aplicará sobre los gases derivados como es el metano. Figueroa había anticipado en la apertura de sesiones que estaban discutiendo con el presidente de la compañía, Horacio Marin, una «regalía específica».

Una vacante se abriría en el Tribunal de Cuentas

En la comisión de Asuntos Constitucionales que sesionará este martes se tratará el pliego de Laura Marcela Serrano como jueza de la Cámara Civil, Comercial, Laboral y de Minería N°1 de Neuquén.

La candidata es actualmente vocal del Tribunal de Cuentas y ganó el concurso en el Consejo de la Magistratura en diciembre pasado tras totalizar 57,32 puntos y superar a Diego Ariel de Virgilio, abogado de Quilmes radicado en Cipolletti, quien sumó 56,36.

Si la Legislatura aprueba su pliego (viene de rechazar la semana pasada, sin argumentos, el de Tamara Zabalegui para jueza civil), se abrirá una interesante vacante en el Tribunal de Cuentas. El gobernador deberá elegir su reemplazo y reunir el apoyo de la Legislatura para su aprobación.

Los últimos ingresos al organismo fueron por acuerdo de Omar Gutiérrez y Figueroa, durante el último mes de transición política, en 2023: designaron como presidente a Juan Pablo Dirr y al contador Marcelo Raimondo como vocal.