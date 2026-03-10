Necrológicas de hoy, martes 10 de marzo de 2026
Las necrológicas del día de hoy, martes 10 de marzo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
CAZENAVE, RAUL ALBERTO
Falleció en la ciudad de General Roca a los 88 años. Su esposa e hijos comunican su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en cementerio local .
VILLARRUEL, JUAN
Falleció en Gral. Roca a los 98 años. Sus hijos Maria Luisa y Tomás, sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala » C» de Villegas 1045 fueron trasladados ayer al Cementerio Parque Las Fuentes para su CremaciónSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
PREZIOSA, NICOLAS
AEFIP Secc. Nueuquén participa el fallecimiento del compañero histórico defensor de los derechos de todos los trabajadores de AFIP- DGI, hoy ARCA DGI. Acompañamos a su familia en este doloroso momento. Su ejemplo hoy más que nunca es el camino a seguir.
