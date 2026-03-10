Pasa del Poder Ejecutivo a manejar los sumarios a jueces y fiscales de Neuquén: quién es la nueva Auditora General

El Tribunal Superior de Justicia eligió a Rocío Aylén Martín Aimar como Auditora General del Poder Judicial. Desde ese lugar instruirá los sumarios administrativos a magistrados y funcionarios; controlará la gestión interna de los organismos y revisará «el cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas recomendadas».

El poder que tendrá Martín Aimar sintoniza con su carrera dentro del Estado. Viene de ser secretaria Legal y Técnica de la gobernación, es decir, la persona que revisa todos los decretos antes de que los firme Rolando Figueroa. También fue representante del Poder Ejecutivo en la comisión interpoderes encargada de la reforma procesal civil.

Fue prosecretaria y secretaria de Cámara de la Legislatura en la época del vicegobernador Marcos Koopmann (2019-2023), y en sus comienzos trabajó en la fiscalía de Estado junto a Alejo Bolan Reina, uno de los hombres más influyentes en el Poder Judicial.

La relación con Bolan Reina y la fiscalía de Estado

En un breve diálogo con diario RÍO NEGRO, Martín Aimar dijo que considera incorrecto que la vinculen con Bolan Reina porque «hace muchos años que ya no trabajo en la fiscalía de Estado».

La flamante funcionaria, hermana del fiscal de Delitos Juveniles Germán Martín, también fue consejera suplente en el Consejo de la Magistratura por el Movimiento Popular Neuquino. En 2021 estuvo a punto de asumir en reemplazo de Claudio Domínguez, pero prefirió quedarse como secretaria legislativa.

Cómo fue la selección

Fue elegida Auditora en el concurso abierto del que participaron otras siete personas. La entrevistaron el presidente del Tribunal, Gustavo Mazieres, la vocal María Soledad Gennari y el vocal Evaldo Moya. En tanto Germán Busamia se excusó por amistad con los competidores, y Alfredo Elosu Larumbe estuvo ausente.

La conclusión de los vocales fue que «la persona seleccionada acredita solvencia técnica y práctica suficientes para asumir las responsabilidades inherentes al cargo, evidenciando idoneidad para el ejercicio de funciones de conducción con criterio proactivo, así como aptitud para la implementación y supervisión de las políticas institucionales que defina este Tribunal Superior de Justicia, tratándose de un cargo de especial relevancia para el adecuado funcionamiento del sistema de control interno».

Martín Aimar «es quien mejor responde a los requerimientos del perfil concursado, acreditando conocimientos académicos y experiencia específica en materia de auditoría, con trayectoria en funciones vinculadas al control, demostrando compromiso, formación y aptitudes suficientes para asumir las responsabilidades propias del cargo».

La abogada, matriculada desde 2012, tendrá una categoría MF2, la más alta del Poder Judicial (salvo los vocales del TSJ) equivalente a camarista o fiscal jefe. El cargo que ocupa estaba vacante.

«Instruir sumarios» y «control de gestión»

Entre sus funciones figuran «instruir o hacer instruir los sumarios administrativos e informaciones sumarias que ordene el Tribunal Superior de Justicia y su Presidencia»; controlar «la gestión interna de los organismos del Poder Judicial, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, con excepción del Tribunal Superior de Justicia, sus Ministerios Públicos y sus secretarías».

Además tiene a su cargo «ejecutar los planes de auditoría aprobados» y «realizar la verificación periódica del cumplimiento de las acciones correctivas y/o preventivas recomendadas en los informes finales que hayan sido aprobados por el Tribunal Superior de Justicia».

Fuertes, secretario de Superintendencia

El Tribunal Superior de Justicia eligió, por motivos similares, a Manuel José Fuertes como ganador del concurso para secretario de Superintendencia, otro puesto estratégico en el equipo de gobierno del Poder Judicial.

Fuertes, actual director de Justicia de Paz y exdiputado provincial, tenía muchas posibilidades de ganar, como anticipó este diario.

Ocupaba el cargo en forma interina desde febrero del 2025, cuando Mazieres llegó a la primera presidencia (ahora transita por la segunda) en reemplazo de Claudia Valero, quien a su vez fue a la Auditoría General hasta su jubilación.

Las funciones

Es un puesto de tal relevancia que se lo equipara con un ministro de Gobierno. Tiene asignadas, entre otras funciones, «planificar, coordinar y ejecutar la gestión administrativa e institucional del Poder Judicial, garantizando el cumplimiento de acuerdos, decretos y políticas del Tribunal Superior de Justicia, optimizando procesos, registros y relaciones institucionales para contribuir a la eficiencia y calidad del servicio judicial».

Además debe «trabajar de manera coordinada con el resto de los organismos del Poder Judicial, para lograr los objetivos estratégicos definidos» y «concertar y atender las relaciones institucionales del área de su competencia ante organismos dependientes de otros poderes del Estado y personas físicas o jurídicas, públicas o privadas».