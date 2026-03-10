Río Negro mantiene su recaudación en alza por «construcción», pero no compensa caída nacional

La participación de la recaudación propia en los ingresos totales promedia el 33% en Río Negro. Foto: Marcelo Ochoa.

El primer bimestre del 2026 ratificó la tendencia alcista de los ingresos de Río Negro por el cobro de sus impuestos, mientras que las transferencias de Nación por la coparticipación federal continúan en descenso.

La fuerte y sostenida «actividad de la Construcción» -especialmente, por los proyectos energéticos- explica el alto nivel de facturación y, en consecuencia, de los ingresos por Ingresos Brutos.

La recaudación provincial de enero-febrero ascendió a los 173.018 millones de pesos frente a los 124.013 millones de igual período del 2025. La diferencia llega a unos 49.005 millones, es decir, un alza nominal del 39,5%. En realidad, el aumento real -ponderando el impacto inflacionario- ascendió al 6,8%.

En cambio, un informe de Hacienda consigna que en el primer bimestre del año hubo un descenso de los recursos coparticipables enviados por Nación, que estuvo en el 7,87% en enero y en el 7,7% en febrero, siempre en términos reales.

Últimos ingresos $ 89.190 Millones fue la recaudación de febrero de Río Negro por sus tributos. Unos 21.650 millones más que febrero 2025.

$ 173.018 Millones fueron los ingresos del primer bimestre. Una suba nominal de un 39% y real cercana al 7%.

En Río Negro, la coparticipación federal representa un 67% de los ingresos totales tributarios, por lo cual, su disminución genera una merma general, a pesar de la suba provincial. Así, el declive real se estima en un 2%.

Esta ratificación a la baja transforma en más sensible todavía el actual debate por un nuevo régimen de distribución provincial con los municipios, con más de una veintena que se anticipan un índice de reparto inferior al actual.

Casualmente, este martes, seguirá la ronda de encuentros de Gobierno con los jefes locales. En Bariloche están convocadas las autoridades locales y las de El Bolsón, Dina Huapi y Ñorquinco, mientras que el miércoles 11 será en Los Menucos con el anfitrión, Pilcaniyeu, Comallo y Jacobacci. En la próxima semana continuaría con reuniones en Cipolletti y en Roca.

En Río Negro, la percepción por los tributos vinculados con la economía se mantiene positiva, pues en Ingresos Brutos se recaudaron unos 112.401 millones cuando en el primer bimestre del 2025 fue de 79.877 millones. La variante nominal en un año fue del 40,7%, pero, en términos reales, rondó el 8%.

La facturación rionegrina siguió en alza por el empuje de la actividad de la construcción, que tuvo un incremento interanual en enero del 118% frente a una inflación en ese período del 32,4%, por lo cual, el alza real estuvo en el 77%.

En contrapartida, el descenso esencial en la caja nacional se corresponde con el retroceso del IVA, que es el mayor en la masa coparticipable.

El informe provincial señala que ese tributo nacional descendió un 12,1% en enero y un 13% en febrero. La provincia reafirma que se refleja “una menor dinámica de la actividad económica y del consumo” y completa que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) asegura que las ventas minoristas presentan variaciones negativas desde mayo de 2025 y el descenso de diciembre fue del 5,2%.