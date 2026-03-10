¿Cuál es la mega inversión minera de San Juan que podría generar más de US$5.000 millones al año?

El proyecto minero “El Pachón”, uno de los yacimientos de cobre y molibdeno más importantes de Argentina, vuelve a posicionarse en el centro del interés internacional por el creciente potencial del país en la producción de cobre. Ubicado en la provincia de San Juan Province, a unos 3.600 a 4.200 metros sobre el nivel del mar y a apenas cinco kilómetros del límite con Chile, el emprendimiento forma parte de los activos de la multinacional suiza Glencore, una de las mayores compañías globales de recursos naturales.

Según explicó el CEO de la filial local de la empresa, Martín Pérez de Solay, el mundo minero observa con creciente atención a Argentina debido al fuerte aumento de la demanda de cobre, impulsado por la electrificación de la economía, el crecimiento de los vehículos eléctricos y la expansión de los centros de datos vinculados a la inteligencia artificial.

En ese contexto, el directivo afirmó que “el foco del mundo del cobre está puesto en África Central y en Argentina”, regiones que cuentan con importantes reservas aún no desarrolladas, explicó en una entrevista con Forbes. Entre ellas, El Pachón aparece como uno de los proyectos más relevantes.

Un yacimiento de gran escala

El Pachón es un depósito de cobre y molibdeno descubierto en la década de 1960 y considerado de clase mundial por su volumen y calidad de mineral. De acuerdo con estimaciones de la compañía, el proyecto podría alcanzar una producción superior a 500.000 toneladas de cobre fino al año, lo que a valores actuales implicaría exportaciones superiores a USD $5.000 millones anuales.

En una primera etapa, el desarrollo contemplaría una planta de procesamiento capaz de tratar 185.000 toneladas de mineral por día, lo que permitiría producir entre 180.000 y 220.000 toneladas de concentrado de cobre por año, dependiendo de la ley del mineral.

Sin embargo, para que el proyecto avance hacia la etapa de construcción aún deben cumplirse distintos pasos técnicos y regulatorios. Entre ellos se encuentran la aprobación del régimen de incentivos a grandes inversiones, la presentación del estudio de impacto ambiental y la consolidación de la infraestructura necesaria para operar en plena cordillera.

A diferencia de otros proyectos que pueden aprovechar instalaciones existentes, como el caso de Agua Rica en Catamarca, El Pachón requiere desarrollar infraestructura desde cero. Esto incluye rutas, transporte de cargas y sistemas logísticos para trasladar el concentrado hacia los puertos de exportación.

La compañía estima que, una vez tomada la decisión de inversión, la construcción podría demandar entre cuatro y cinco años, debido tanto a la magnitud de las instalaciones como a las condiciones extremas del entorno cordillerano.

El desafío no es menor: el complejo minero funcionara como una ciudad a más de 4.000 metros de altura, con miles de trabajadores, maquinaria pesada, talleres de mantenimiento y un sistema logístico permanente para sostener la operación.

El rol del cobre en la transición energética

El interés global por proyectos como El Pachón está directamente vinculado con la transición energética. El cobre es un conductor clave para redes eléctricas, energías renovables, vehículos eléctricos y sistemas tecnológicos de alta demanda energética.

En ese marco, la industria considera que Argentina posee una oportunidad estratégica: el país cuenta con al menos siete proyectos cupríferos de clase mundial, que en conjunto podrían producir entre 1,5 y 2 millones de toneladas de cobre por año en la próxima década.

Para los especialistas del sector, si se concretan estas inversiones, la minería podría convertirse en uno de los principales motores de generación de divisas, infraestructura y empleo en las regiones cordilleranas, además de fortalecer el perfil exportador del país. Así, El Pachón se perfila como una de las iniciativas más ambiciosas del sector minero argentino y como una pieza clave en el mapa global del cobre para los próximos años.