Malcorra: “no somos inmunes a un ataque terrorista, pero no hay que sobreactuar”

La ex canciller Susana Malcorra consideró hoy que “no somos inmunes a un ataque terrorista”, porque el fenómeno “existe en el mundo”, pero pidió “no sobreactuar” al respecto, frente a la realización de la Cumbre de Líderes del G20, que se llevará adelante el viernes y sábado próximos en la ciudad de Buenos Aires.

“El terrorismo es una realidad presente en el mundo, lo hemos sufrido tanto en el caso de la AMIA como de la embajada de Israel, así que no somos inmunes a eso, definitivamente. Ni tenemos que sobreactuar, ni tenemos que ser complacientes”, afirmó la ex funcionaria en diálogo con AM 530.

En la misma línea, interpretó que “lo que está pasando, sobre todo en vísperas de tener a todos estos líderes en la Argentina, es que se pone el alerta al máximo, pero igual siempre tenemos que ser conscientes de este tema, en el mundo”.

Además, la ex canciller se pronunció sobre la presencia del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salam, sobre quién dijo que “habrá que distinguir entre las informaciones mediáticas y los procesos judiciales”, luego de que la organización internacional de Human Rights Watch solicitó a la justicia argentina que se investigue al mandatario árabe por supuestas violaciones a los derechos humanos.

En tanto, sobre las protestas previstas en contra de la Cumbre, Malcorra analizó que “existe un derecho a tener una visión alternativa, pero se debe hacer en un clima de respeto y manejo dentro de las normas de la ley”.

“Desde el punto de vista de la demostración, en todos los G20 anteriores sucedió”, y recordó que “el gobierno chino vació la ciudad por decreto” cuando le tocó ser sede de la cumbre.

Malcorra se refirió así a la Cumbre del G20 de Hangzhou, el undécimo cónclave de jefes de Estado y de gobierno que se celebró del 4 al 5 de septiembre de 2016.