Sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana: hora, bombos, TV y todo lo que tenés que saber

Esta noche se realizarán los sorteos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026, que marcarán el rumbo internacional de los equipos argentinos a lo largo de la temporada.

La ceremonia dará inicio con el sorteo de la Sudamericana. La segunda copa en importancia tendrá la participación de grandes candidatos que buscarán el título, como River y Racing que serán cabezas de serie. El Millonario regresa tras 12 años y la Academia vuelve tras una ausencia. Ambos buscarán la segunda corona.

Por otro lado, San Lorenzo, campeón en 2002, y Tigre, finalista en 2012, integrarán el bombo 2. Por último, los debutantes Barracas y Deportivo Riestra estarán en el bombo 4. Cabe destacar que dos equipos de un mismo país no pueden integrar el mismo grupo.

El sorteo de la Copa Libertadores

El sorteo de Copa Libertadores dará inicio luego del término de la Sudamericana. En el bombo 1, Boca será el único argentino entre los cabeza de serie. El Xeneize regresa tras dos años ausentes y volverá a buscar la tan ansiada séptima. Lanús, campeón de la Sudamericana, y Estudiantes de la Plata, último campeón del futbol argentino, estarán en el 2. Rosario Central, con Ángel Di María como máxima figura, integrará el 3. Además, Platense e Independiente Rivadavia (ambos debutantes) estarán en el último bombo.

Cabe destacar que al igual que la Sudamericana, los equipos de un mismo país no podrán ser sorteados en la misma zona. A excepción de Independiente Medellín, Deportes Tolima, Sporting Cristal y Barcelona, que llegan provenientes de las fases previas y pueden caer en cualquier grupo.

Hora y dónde ver el sorteo

El evento, que se realizará en la sede de la Conmebol ubicada en Luque, Paraguay, comenzará a las 20 horas de Argentina. La transmisión se podrá seguir a través de ESPN, DSports (Sudamericana) yDisney+. Además se podrá sintonizar en vivo en los canales oficiales de cada certamen en Youtube.