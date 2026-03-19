Piel saludable: la importancia de hidratar más allá del rostro

En el universo del skincare, el rostro suele llevarse todo el protagonismo. Limpiadores, sérums, cremas y protector solar forman parte de la rutina diaria de muchas personas. Sin embargo, el resto del cuerpo —que representa la mayor superficie cutánea— muchas veces queda relegado a un segundo plano dentro de los hábitos de cuidado.

Los especialistas advierten que esta diferencia no es menor. La piel corporal tiende a ser más seca que la del rostro y, cuando no recibe la hidratación adecuada, puede empezar a manifestar distintas señales de desequilibrio.

“La piel del cuerpo tiene menos glándulas sebáceas que la del rostro, produce menos lípidos naturales y está más expuesta a agresiones diarias como duchas frecuentes, agua caliente, fricción con la ropa y cambios de clima. Por eso tiende a ser más seca”, explica Simón Scarano (MN. 151411), médico dermatólogo para CeraVe.

Cuando esta falta de hidratación se prolonga en el tiempo, la barrera cutánea puede debilitarse. Esto suele traducirse en signos como resequedad persistente, picazón, aspereza, descamación, sensibilidad o enrojecimiento. En algunos casos, incluso puede favorecer la aparición de irritaciones o eccema.

Las zonas que más suelen resentirse son pies, codos, rodillas y manos, áreas que naturalmente pierden agua con mayor facilidad y están más expuestas al desgaste cotidiano.

Cuándo aplicar la crema corporal para potenciar sus beneficios

Más allá de la crema elegida, el momento de aplicación también puede marcar la diferencia. Los especialistas coinciden en que aplicarla inmediatamente después de la ducha es uno de los gestos más efectivos para potenciar sus beneficios.

“En ese momento la piel está más permeable. Aplicar una crema ayuda a sellar la humedad, retener el agua y reforzar la función de barrera”, explica Scarano.

Incorporar este hábito a la rutina diaria no solo mejora la apariencia de la piel, sino que también ayuda a mantener su equilibrio y protección natural. En definitiva, dedicarle al cuerpo el mismo nivel de cuidado que al rostro puede convertirse en uno de los gestos más simples —y efectivos— para mantenerla saludable, suave y luminosa con el paso del tiempo.