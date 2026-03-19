Hot Pilates: la disciplina que está redefiniendo el bienestar en Argentina

Las formas de entrenar que conocemos empiezan a quedar atrás: muchas veces son mecánicas, repetitivas y terminan generando más aburrimiento que constancia. En un contexto donde el bienestar gana cada vez más protagonismo, surgen nuevas propuestas que transforman el entrenamiento en una experiencia en sí misma.

En este escenario aparece el Hot Pilates, una disciplina que no solo propone moverse, sino también reconectar con el cuerpo desde otro lugar. Porque ya no se trata solo de entrenar, sino de cómo te sentís mientras lo hacés.

El pilates tradicional se divide en dos grandes métodos: el reformer, que se practica en camillas con sistemas de resistencia, y el matwork, que se realiza sobre colchoneta, poniendo el foco en el control del cuerpo y la conciencia del movimiento. El Hot Pilates retoma esta segunda modalidad, pero suma un diferencial clave: se practica en una sala acondicionada con calor infrarrojo.

Lejos de ser una moda pasajera, esta propuesta busca potenciar los beneficios del entrenamiento. El calor infrarrojo eleva la temperatura corporal y genera una vasodilatación, mejorando el flujo sanguíneo hacia los músculos. Esto favorece su elasticidad y permite moverse con mayor amplitud y control. A su vez, el cuerpo activa sus mecanismos de regulación térmica, aumentando la exigencia fisiológica del entrenamiento. Hacia el final de la práctica, este entorno también contribuye a relajar el sistema nervioso, generando una sensación de bienestar que va más allá de lo físico.

Desde Hottest Studio, el primero en introducir esta disciplina en Argentina (con sedes en Colegiales y una más reciente en Caballito, CABA), la apuesta es clara: redefinir la forma en la que nos vinculamos con el entrenamiento. No se trata solo de transformar el cuerpo, sino de construir una experiencia integral que también impacte en la salud mental y emocional, fortaleciendo la autoestima y, sobre todo, el disfrute.