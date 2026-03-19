Créditos de $30 millones para jóvenes en Neuquén: dónde asesorarse y cuáles son los requisitos

Con el objetivo de descentralizar el acceso al financiamiento, la provincia de Neuquén puso en marcha una red de acompañamiento para el programa “Proyecta Futuro”. Unos 30 referentes de diversas localidades y comisiones de fomento participaron de una capacitación para asesorar de manera situada a los interesados en acceder a los créditos, que ofrecen montos de hasta 30 millones de pesos.

La iniciativa, coordinada por la Subsecretaría de Juventud, busca responder a la alta demanda de consultas y garantizar que el beneficio llegue a las siete regiones de la provincia, eliminando las barreras de distancia para quienes viven en el interior.

¿Quiénes pueden postularse?

El programa está diseñado específicamente para un perfil emprendedor joven:

Edad: Entre 18 y 35 años.

Entre 18 y 35 años. Estado del proyecto: Emprendimientos, PyMEs en marcha o actividades profesionales con una antigüedad mínima de seis meses .

Emprendimientos, PyMEs en marcha o actividades profesionales con una . Condición clave: Los proyectos deben generar valor agregado en alguna de las regiones de la provincia.

«Es una oportunidad única para que los proyectos de jóvenes crezcan. Trabajar con referentes locales garantiza un acompañamiento cercano para quienes no saben cómo postularse», destacó la subsecretaria de Juventud, Katherina Allende.

El dispositivo cuenta con la articulación del Centro PyME ADENEU y el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADeP). Estos organismos son los encargados de la evaluación técnica y financiera de los proyectos, asegurando que el financiamiento sea sostenible en el tiempo.

Datos de contacto y asesoramiento

Para quienes necesiten ayuda con la postulación o tengan dudas técnicas, el municipio y la provincia habilitaron canales directos: