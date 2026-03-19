Cerró un paso fronterizo a Chile desde Neuquén por la caída de un árbol sobre la ruta este jueves 19 de marzo

El clima extremo en la cordillera neuquina obligó a modificar los planes de viaje hacia Chile. Este jueves 19 de marzo, el Paso Internacional Mamuil Malal suspendió el paso de turistas debido a la caída de un árbol.

La jornada en el paso fronterizo se vió detenida por la obstrucción del paso en medio de la ruta, sector de Chile. Los pasos del sur y centro de Neuquén mantienen, por ahora, una operatividad restringida y bajo vigilancia constante.

Te contamos en detalle el estado de los pasos más concurridos de Neuquén a Chile.

Mamuil Malal inhabilitado: qué dijo Vialidad Nacional

Las autoridades de la seguridad fronteriza informaron que la situación en el cruce por el paso internacional estará detenido hasta nuevo aviso.

Durante las primeras horas de hoy se registraron leves lluvias y vientos leves de 12 km/h. El siguiente parte oficial por parte de Vialidad Nacional será informado a las 10.00 hs.

Resumen de pasos fronterizos habilitados de Neuquén a Chile este jueves 19 de marzo

Con presencia de lluvias leves en los sectores más altos, la transitabilidad en la zona de frontera se encuentra en constante vigilancia. Las autoridades solicitaron reducir la velocidad en zona de obras y presencia de baches en la calzada en el tramo que comprende el límite fronterizo y la portada del Parque Nacional Lanin.

Conocé el estado de Pino Hachado, Samoré e Icalma antes de salir.