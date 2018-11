Mayans chicaneó a Pichetto en el debate por el Presupuesto

La tensiones internas del peronismo volvieron a hacerse sentir en el Senado, durante el tratamiento del Presupuesto 2019, con varias alusiones del formoseño José Mayans a frases del rionegrino Miguel Pichetto, y un chiste sobre ser “presidente de bloque”.

La semana pasada, el jefe del Bloque Justicialista se peleó públicamente con Mayans en el marco de la rebelión interna que se da en esa bancada y criticó a quienes “quieren incendiar la pradera”, al tiempo que dijo que “algunos gobernadores se compraron el traje cubano de la revolución”, en alusión al formoseño Gildo Insfrán.

Durante la sesión de este miércoles, Mayans fue uno de los primeros en tomar la palabra y no dejó pasar la oportunidad de devolver el golpe a Pichetto con una cita de Perón sobre la revolución.

“Perón decía somos revolucionarios, la revolución no es comunista ni anárquica, es una revolución justicialista, es pacífica. Buscamos la justicia social”, sostuvo Mayans.

El formoseño criticó a los que “dicen que algunos vienen con el traje de la revolución” y cuestionó “estas expresiones para los gobernadores, que han pedido el tratamiento del tema del Fondo Sojero”, que finalmente quedó fuera del temario, hecho frente al cual Mayans juzgó: “Faltamos a la palabra”.

No fue la única alusión a Pichetto, dado que más tarde el formoseño lanzó: “¿Quieren que digamos que está todo bien lo que hace el Gobierno? Esto que dicen, que si no votamos el presupuesto incendiamos la pradera... No. Esto ya está incendiado”.

Cuando el radical Juan Carlos Marino, que se encontraba presidiendo la sesión en ese momento, le señaló a Mayans que se había excedido del tiempo pactado, el formoseño respondió con un chiste filoso: “Me voy a hacer presidente de bloque para hablar más tiempo”.

Por su parte, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes, también se metió en la polémica al cuestionar que “a Mayans le atribuyen el incendio de la costa de California”.