Peña ratificó el equipo económico pero el dólar voló y cerró a $ 23,30

Temprano, al final de una reunión en la Casa de Gobierno, el jefe de Gabinete Marcos Peña ratificó el esquema del equipo económico –sin un único ministro de Economía–, destacó el “gran nivel de articulación y coordinación” de las todas la áreas económicas y dijo que es un diseño que emplean también los países de la región. En el contexto de una crisis de confianza sobre la marcha de la economía, horas más tarde el dólar registró la suba más importante desde la salida del cepo cambiario –más de un 8 por ciento– y cerró en 23,3o pesos. Es el valor que se esperaba para finales de año.

La disparada del dólar no había reparado en ningún esfuerzo de las autoridades. El Banco Central vendió otra vez divisas por unos 600 millones de dólares

–lleva vendidos u$s 7.000 millones en el año– y volvió a aumentar en 300 puntos básicos la tasa de política monetaria, para llevarla al 33,25%. Toda la artillería de Federico Sturzenegger no bastó para frenar la suba. Los ojos están puestos en la entidad, hoy, desde temprano.

Desde la semana pasada, los analistas vienen explicando la suba del dólar en suma de factores locales y externos, entre los que mencionan la entrada en vigencia del impuesto a la renta financiera y la suba de la suba de tasas de interés en EE.UU., además de una fuerte apreciación global de dólar. Ayer el ministro Rogelio Frigerio añadió otro: habló de “ruido político” por el debate en el Congreso sobre las tarifas (ver “Frigerio...)

Tras el cierre de los mercados, la diputada Elisa Carrió llegó sorpresivamente a la Casa Rosada para reunirse con Fernando Sánchez, su hombre en la jefatura de Gabinete. Habló con la prensa a la salida y buscó transmitir “tranquilidad”.

A última hora, el Central informó que la proyección de inflación para este año subió en abril hasta el 22 %, con un incremento de 1,7 punto respecto a marzo, según el llamado Relevamiento de Expectativas de Mercado en base a las previsiones de consultoras. Los pocos días transcurridos de mayo pueden hacer del pronóstico un dato desactualizado.