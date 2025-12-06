“Roblox y otros videojuegos populares funcionan con lógicas similares a un casino”, advirtió una especialista

Una especialista advirtió que los riesgos en Roblox solo pueden entenderse si se comprende la dependencia tecnológica, el tiempo de uso y la lógica de las plataformas digitales. Sostuvo que la infancia actual— atravesada por la digitalización masiva desde la pandemia y sin nuevas reglas de uso— pasa muchas horas conectada mientras su desarrollo neuronal aún es inmaduro, lo que la vuelve más permeable a estímulos y a situaciones de acoso.

PREGUNTA: ¿Por qué Roblox facilita el grooming?

RESPUESTA: Roblox y otros videojuegos populares funcionan con lógicas similares a un casino: usan recompensas intermitentes que generan dopamina y hacen que los chicos quieran seguir jugando. También incorporan sistemas de monetización —como la compra de Robux o skins— que generan desigualdad entre jugadores y exclusión para quienes no pueden pagar. En una investigación realizada junto a la Universidad Siglo XXI, estudiantes de criminología observaron estas dinámicas y detectaron altos niveles de discriminación hacia quienes no tienen ventajas pagas, lo que impacta fuerte en una generación ya atravesada por algoritmos que promueven cuerpos y vidas “curadas”. Ese terreno emocional es fértil para riesgos como el grooming. Aunque es un delito tipificado desde 2013, hoy la mayoría de los casos no busca un encuentro físico: los agresores se hacen pasar por niños, ganan la confianza, migran el contacto a plataformas como Discord o WhatsApp y piden material íntimo. Esto ocurre en Roblox como en cualquier plataforma multijugador. El problema principal no es el juego en sí, sino la falta de herramientas digitales en las familias. Muchos padres creen que por estar en casa los chicos están seguros, pero pasan horas interactuando con desconocidos. Y aun cuando existe diálogo, muchas veces los adultos no conocen los riesgos reales de estas plataformas.

P: ¿Por qué fallan los controles de Roblox?

R: Roblox aplica distintas medidas de seguridad, pero nada termina siendo realmente eficiente. En estos días las noticias giran alrededor de la validación biométrica del rostro de los niños. A mi juicio es peligrosa, por la poca información disponible sobre cómo Roblox protegerá esos datos y porque, si la validación se hace solo una vez para ingresar a un chat y luego no se vuelve a pedir, en tiempos de IA es muy fácil que la delincuencia organizada capture y utilice rostros de niños. No lo veo eficiente; al contrario, puede generar nuevos problemas vinculados a la protección de datos y la biometría. Como en todo lo que sucede en internet, no hay software ni control parental que sea 100% efectivo. Tampoco existirán medidas de las plataformas que garanticen total tranquilidad, porque internet es, en muchos aspectos, anárquico: no existen legislaciones lo suficientemente robustas para cubrir todo.

P: Ante la problemática, ¿qué estrategias deberían aplicar las familias?

R: Desde la fundación recomendamos siempre lo mismo: lo más eficiente es el diálogo sincero y cotidiano entre padres e hijos. Así como les preguntan cómo les fue en la escuela, también deberían preguntarles qué les pasa en internet. En nuestros talleres, cada vez que mencionamos Roblox y demostramos conocer sus dinámicas, los chicos se entusiasman. Tienen un deseo enorme de que el mundo adulto hable de lo que ocurre en la plataforma. ¿Por qué ellos no preguntan cuando algo les da miedo? Porque saben que, ante cualquier error, la penitencia suele ser quitarles la pantalla. Si reciben pornografía, si hablan con un desconocido o si se equivocan, creen que les van a sacar el dispositivo “hasta los 18 años”. Y no están dispuestos a perder ese espacio donde sociabilizan. Entonces no cuentan lo que les pasa. Nosotros sugerimos diálogo en confianza y educación digital, sin menospreciar sus dinámicas. Es una generación que socializa en términos digitales, y mientras sigamos creyendo que podemos prohibir todo, solo los alejamos de herramientas que mañana serán útiles para su desarrollo profesional. La prohibición total no funciona. Incluso prohibir Roblox en la escuela no soluciona nada: si tienen datos móviles, lo usan igual. Un niño puede tenerlo bloqueado en la escuela, pero si pasa ocho horas en la plataforma en su casa, es lo mismo que pasar ocho horas frente a una máquina tragamonedas: la lógica de recompensa intermitente es idéntica. Las escuelas deberían ser aliadas clave para brindarles herramientas emocionales, de autocuidado y de reconocimiento de riesgos. Pero también es necesario trabajar con la crianza: los padres tenemos que entender qué producen estos estímulos en el cerebro infantil y acompañar desde ahí. ¿Se puede bloquear Roblox? Sí, pero si es la herramienta que más usan, lo van a abrir en otro dispositivo lejos del control adulto. Por eso trabajamos más en establecer tiempos de uso, reglas claras y seguir las recomendaciones pediátricas: no más de dos horas diarias, fraccionadas en sesiones cortas —15 minutos de una aplicación, 15 de otra— para evitar la exposición prolongada a un único estímulo. Lo mismo ocurre con TikTok o el universo Meta: la lógica es la misma y puede volverse adictiva, alimentando fenómenos como la ludopatía digital que hoy vemos en Argentina.

P: ¿Qué sugerís ante este panorama?

R: El mundo adulto tiene que criar también en pantallas, en internet, sin subestimar. Y creemos que la herramienta más poderosa está en casa. Es en esa crianza que hable de esto, que sin liberar absolutamente permita, guíe y acompañe a una infancia que interactúa en estos términos.

* Fernanda Spinuzza. Se especializa en cibercrimen y protección de datos personales. Actualmente, es diputada provincial en San Luis. Allí impulsa leyes y campañas orientadas a promover entornos digitales más seguros. En su Instagram comparte tutoriales con configuraciones específicas para Roblox.