Superclásico: tras el escándalo, Macri impulsa una ley contra barras

A días del inicio del G 20, el megaescándalo que envolvió la suspensión de la final de la Libertadores entre Boca y River el fin de semana mereció ayer una conferencia de prensa de Mauricio Macri. El presidente cargó contra la Justicia, cuestionó a dirigentes de la oposición por no criticar la violencia y anunció que el gobierno impulsará un proyecto de ley contra las barras bravas.

Aunque destacó que la responsabilidad del operativo de Seguridad fue del gobierno de la Ciudad, y admitió “fallas” en la organización, el Ejecutivo intenta sacar el foco de la “impericia” o connivencia policial y ponerlo en la “lucha contra las mafias”. La seguridad de la cumbre internacional “es incomparable a la de un partido de fútbol y está garantizada”, aseguran en Nación.

“¿Como puede ser que esas personas que detuvieron estén libres en unas horas? ¡No lo entiendo! En nombre de todos los argentinos, no lo entiendo. Lo mismo pasó con lo del Congreso”, cuestionó ayer Macri, haciendo también referencia a los disturbios que se produjeron durante el tratamiento de la reforma previsional en diciembre pasado y del Presupuesto hace unos días atrás.

“Tenemos una parte de la dirigencia que apaña esto, tirar piedras, agredir. No es aceptable, bajo ningún concepto. Más allá de los operativos policiales no puedo resignarme como presidente a que para organizar un espectáculo haya que militarizar toda la Ciudad, es una locura y no es razonable. Necesitamos que los jueces, los fiscales, las fuerzas de seguridad y cada uno de nosotros como ciudadanos trabajemos en conjunto para terminar con la violencia”, agregó.

El presidente estuvo acompañado en la conferencia de prensa en la Casa Rosada por los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y Justicia, Germán Garavano. Macri anunció que enviará en extraordinarias “un proyecto de ley contra las barras”.

Según explicó luego Bullrich, la ley tipificaría como “delitos penales” y no como “contravenciones” las conductas violentas realizadas en eventos deportivos. La ministra también anticipó que se buscaría obligar a los barras con prohibición de entrar a la cancha a que se presenten “en predios especiales tres horas antes de los partidos”.

Mientras la Justicia investiga los hechos, y con el operativo policial bajo la mira, la principal hipótesis del gobierno apunta a represalias de la barra por los allanamientos a la casa de uno de sus jefes, Héctor “Caverna” Godoy, donde se encontraron 300 entradas verdaderas y 7 millones de pesos: el barra quedó en libertad. Y no descartan vínculos con la dirigencia de River (ver página 25).

A raíz de las falencias del operativo, la ministra fue consultada sobre la posibilidad de poder garantizar la seguridad del G20. “Nosotros estamos abordando todos los detalles para el G 20. Es un momento muy importante para nosotros y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para el G20 sea algo para demostrarle al mundo que estamos en condiciones”, respondió escuetamente Bullrich. El viernes, cuando comience la cumbre, se sabrá.