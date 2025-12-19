Cómo hacer arrollado de pollo para las Fiestas de fin de año: la receta paso a paso

El arrollado de pollo es una de las opciones más elegidas para la mesa de Navidad y Año Nuevo. Fresco, rendidor y fácil de preparar con anticipación, este plato combina sabor y practicidad, ideal para compartir en celebraciones familiares sin pasar horas en la cocina el mismo día.

Además, se trata de una receta versátil, que permite variar el relleno según los gustos y adaptarla a versiones más livianas o clásicas.

Receta de arrollado de pollo: ingredientes y paso a paso

Ingredientes (para 6–8 personas)

1 pechuga grande de pollo (abierta en forma de libro)

2 huevos duros

1 zanahoria rallada

½ morrón rojo en tiras

½ taza de espinaca fresca

2 cucharadas de queso crema o ricota

Sal y pimienta al gusto

1 cucharadita de pimentón

Film, hilo o papel aluminio para envolver

Paso a paso: cómo preparar el arrollado

Preparar el pollo

Abrir la pechuga tipo libro y aplastarla suavemente con un martillo de cocina o palo de amasar hasta lograr un espesor parejo. Salpimentar y condimentar con pimentón.

Armar el relleno

Untar el pollo con el queso crema o ricota. Distribuir la zanahoria rallada, el morrón, la espinaca y colocar los huevos duros enteros en el centro.

Enrollar

Enrollar el pollo con cuidado, formando un cilindro compacto. Envolver bien ajustado con film resistente al calor o papel aluminio y atar con hilo para que mantenga la forma.

Cocinar

Colocar el arrollado en una olla con agua hirviendo y cocinar durante 35–40 minutos.

También puede hacerse al horno, envuelto en papel aluminio, a 180°C durante 45 minutos.

Enfriar y servir

Retirar del fuego, dejar enfriar completamente y llevar a la heladera por al menos 2 horas antes de cortar. Esto permite que el arrollado quede firme y prolijo.

Un plato ideal para preparar con anticipación

El arrollado de pollo es perfecto para servir frío o apenas tibio, acompañado de ensaladas frescas, papas al natural o vegetales asados. Además, puede prepararse el día anterior, lo que lo convierte en un gran aliado para las Fiestas de fin de año.

Liviano, sabroso y rendidor, este clásico demuestra que es posible lucirse en la mesa festiva con una receta simple y bien casera