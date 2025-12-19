Cómo hacer arrollado de pollo para las Fiestas de fin de año: la receta paso a paso
El arrollado de pollo es una de las opciones más elegidas para la mesa de Navidad y Año Nuevo. Fresco, rendidor y fácil de preparar con anticipación, este plato combina sabor y practicidad, ideal para compartir en celebraciones familiares sin pasar horas en la cocina el mismo día.
Además, se trata de una receta versátil, que permite variar el relleno según los gustos y adaptarla a versiones más livianas o clásicas.
Receta de arrollado de pollo: ingredientes y paso a paso
Ingredientes (para 6–8 personas)
- 1 pechuga grande de pollo (abierta en forma de libro)
- 2 huevos duros
- 1 zanahoria rallada
- ½ morrón rojo en tiras
- ½ taza de espinaca fresca
- 2 cucharadas de queso crema o ricota
- Sal y pimienta al gusto
- 1 cucharadita de pimentón
- Film, hilo o papel aluminio para envolver
Paso a paso: cómo preparar el arrollado
- Preparar el pollo
Abrir la pechuga tipo libro y aplastarla suavemente con un martillo de cocina o palo de amasar hasta lograr un espesor parejo. Salpimentar y condimentar con pimentón.
- Armar el relleno
Untar el pollo con el queso crema o ricota. Distribuir la zanahoria rallada, el morrón, la espinaca y colocar los huevos duros enteros en el centro.
- Enrollar
Enrollar el pollo con cuidado, formando un cilindro compacto. Envolver bien ajustado con film resistente al calor o papel aluminio y atar con hilo para que mantenga la forma.
- Cocinar
Colocar el arrollado en una olla con agua hirviendo y cocinar durante 35–40 minutos.
También puede hacerse al horno, envuelto en papel aluminio, a 180°C durante 45 minutos.
- Enfriar y servir
Retirar del fuego, dejar enfriar completamente y llevar a la heladera por al menos 2 horas antes de cortar. Esto permite que el arrollado quede firme y prolijo.
Un plato ideal para preparar con anticipación
El arrollado de pollo es perfecto para servir frío o apenas tibio, acompañado de ensaladas frescas, papas al natural o vegetales asados. Además, puede prepararse el día anterior, lo que lo convierte en un gran aliado para las Fiestas de fin de año.
Liviano, sabroso y rendidor, este clásico demuestra que es posible lucirse en la mesa festiva con una receta simple y bien casera
