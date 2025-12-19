Cuatro oferentes para la nueva toma de agua que abastecerá a 30 barrios de Bariloche

Vecinos de los barrios de Bariloche que serán beneficiados con la obra de agua firmaron los sobres de la licitación. Foto: Gentileza

La obra de la toma de agua del lago Gutiérrez significará el fin del calvario a los problemas de agua potable cada verano para unos 30 barrios de la zona sur de Bariloche que sufren la escasez de abastecimiento y presión. Los trabajos son calificados por el Gobierno como una de las “obras de infraestructura más importante de la historia” de la ciudad, con una proyección a 25 años.

Esta obra tiene una vieja demanda de la población y con el acceso al préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el gobierno provincial la incluyó entre las prioridades y destinó 18.164 millones de pesos para concretarla en 24 meses, con el objetivo a largo plazo de cubrir la demanda de 75.000 personas.

Los trabajos prevén captación de agua de uno de los lagos de la ciudad, para lo cual se obtuvieron todos los permisos del parque nacional Nahuel Huapi; la producción de un millón de litros de agua por hora en una planta potabilizadora; la reserva en cisternas instaladas en distintos barrios; y la distribución a través de cientos de metros de cañerías.

Con el agua que se extraerá del lago Gutiérrez se abastecerá de manera directa a 30 barrios y permitirá mejorar la presión y cantidad de recurso en toda la ciudad, manteniendo las tomas actuales del lago Nahuel Huapi y el arroyo Ñireco.

El ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, en la licitación por la toma de agua de Bariloche. Foto: Gentileza

Tras la apertura de sobres se analizarán cuestiones técnicas

Cuatro empresas se presentaron para realizar los trabajos. Este viernes se conocieron los nombres: Roque Mocciola, Hidraco, Ecosur Bahía y Alusa SA, pero no las ofertas económicas, porque el ministerio de Obras Públicas, que conduce Alejandro Echarren, debe analizar las cuestiones técnicas y garantías.

En el acto de apertura de sobres estuvo el gobernador Alberto Weretilneck, junto a Echarren, y el presidente de Aguas Rionegrinas, Javier Iud, como anfitriones; con el intendente Walter Cortés y otros miembros del gabinete provincial. Además decenas de dirigentes vecinales de los barrios que serán beneficiados de manera directa y que demostraron el interés en que se concrete la ansiada obra.

“Siempre digo que en las obras hay tres cuestiones: la urgencia, la necesidad y que sean estratégicas y esta tiene los tres ejes”, destacó Weretilneck quien remarcó que permitirá “sostener el crecimiento de los barrios”.

Los detalles del proyecto

Iud presentó el proyecto en una pantalla gigante y dijo que la magnitud de la toma de agua del Gutiérrez se compara con la que se concretó en el año ’95 en el Nahuel Huapi y que hoy abastece a la mayor parte de la ciudad.

Javier Iud, presidente de Aguas Rionegrinas, presentó los detalles de obra de toma de agua del lago Gutiérrez. Foto: gentileza

Según el proyecto, la planta potabilizadora tendrá una cisterna de 2.500 metros cúbicos de agua, cuatro tanques australianos de almacenamiento; una sala de con cinco bombas centrífugas; centros de distribución en los barrios 645 Viviendas, El Frutillar y Valle Azul; y nuevos acueductos.

Iud destacó que “se producirá 24 millones de litros de agua por día para incorporar al sistema actual” y valoró que el proyecto tiene eficiencia energética, minimizando el consumo de energía eléctrica. Según la proyección cubrirá la demanda de 52.800 habitantes en 2026 y 72.000 en 2046.