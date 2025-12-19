El paso a paso de cómo hacer una refrescante tarta de limón sin TACC

Lista de Ingredientes PARA LA MASA: -- manteca: 125 gr azúcar: 125 gr esencia de vainilla: 1 cdita. huevo: 1 premezcla: 250 gr polvo de hornear: 5 gr PARA EL RELLENO: -- gelatina sin sabor: 7 gr sal: 1 pizca huevos: 4 azúcar: 100 gr agua: 80 cc jugo de limón: 60 cc ralladura de limón: 1 unidad crema de leche: 100 gr

Preparación

Poner en la procesadora la premezcla, el polvo de hornear, el azúcar y mezclar. Agregar la manteca bien fría cortada en cubos. Mezclar hasta que se forme una arenilla. Agregar el huevo junto con la esencia de vainilla. Mezclar hasta que se una la masa. Dejar enfriar ½ hora aproximadamente en la heladera en una bolsa de plástico.

Estirar con palo de amasar y poner sobre la tartera. Pinchar la base. Dejar enfriar en la heladera 30 minutos. Cocinar en horno, pre calentado, a 180° C por 20/25 minutos. Enfriar a temperatura ambiente. Desmoldar y poner sobre palto donde se va a servir.

Para el relleno, separar las claras de las yemas. Poner las yemas en una cacerolita junto con el agua, el jugo de limón, la ralladura y la gelatina sin sabor. Cocinar sobre la hornalla siempre revolviendo hasta que la preparación comience a espesar. En un bol aparte batir las claras con el azúcar hasta formar un merengue. Volcar la crema de limón sobre el merengue e integrar muy delicadamente.

Volcar el relleno sobre la masa de tarta ya cocida y llevar a la heladera hasta que se enfríe por completo. Decorar con crema batida y ralladura de limón opcional.