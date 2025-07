El encanto de la calidez: luz, ventanales y materiales nobles, pilares de esta casa en Cipolletti

Conexión con el entorno, madera e iluminación ambiental, tres ejes de este proyecto de FEF Arquitectas.

Acaso el mayor desafío de un estudio de arquitectura sea captar el deseo profundo de quienes van a habitar los espacios que se diseñarán. Si de eso se trata, de dibujar sueños como decía Grace McGarvie, es necesario comprender, en la esencia y sus detalles, lo que sueñan quienes van a vivir en la casa que proyectarán. En el caso de este vivienda en Cipolletti en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, de la charla inicial con los clientes con el estudio FEF Arquitectas surgió que querían una casa cálida, con materiales nobles, iluminación ambiental y que invite a disfrutarla en todos sus rincones. Decidieron llamarla Casa Cozy. Acogedora, la traducción, es la palabra que la define.

Fachada de la casa en Cipolletti.

Detalles del ingreso que anuncian el interior.



“Se trata de crear un espacio personal donde uno se sienta seguro, relajado y completamente a gusto. Es una sensación que abarca desde la disposición general hasta los más pequeños detalles decorativos”, explican las arquitectas del estudio, Constanza Focaccia, Eugenia Eyheraguibel y Sofia Focaccia.



La cocina, amplia y luminosa.

Dedicieron también incorporar plantas, maximizar la luz natural y enmarcar vistas para contribuir al bienestar y la calidez.

«Tonos como el blanco sucio, los grises suaves y los beiges arena no solo amplían visualmente los espacios, sino que también reflejan la luz natural», explican las arquitectas.



“Grandes ventanales que ofrecen vistas del paisaje, o plantas de interior estratégicamente ubicadas, conectan a los habitantes con la naturaleza”, explican.

Colores claros que reflejan la luz natural

¿Cómo pensaron el interiorismo a partir de lo que querían los clientes? «La elección de colores claros es fundamental. Tonos como el blanco sucio, los grises suaves y los beiges arena no solo amplían visualmente los espacios, sino que también reflejan la luz natural, creando ambientes luminosos y serenos«, describen las arquiitectas.

«La selección de materiales nobles y duraderos es otro pilar de esta filosofía de diseño -continúan-. Pensamos en aquellos materiales que perduran en el tiempo. La piedra natural, el lino puro, el algodón y la lana son elecciones que no solo aportan textura y riqueza visual, sino que también garantizan calidad y una sensación táctil agradable. La durabilidad de estos materiales no solo es una cuestión práctica, sino también una declaración de intenciones: crear un hogar que resista el paso del tiempo y las tendencias pasajeras«.

La cocina, vista desde ángulos complementarios.

Las maderas claras también juegan un papel protagónico se utilizan en suelos, mobiliario y revestimientos, aportando calidez sin sobrecargar el espacio. «La veta natural de la madera añade un toque orgánico y conecta el interior con la naturaleza exterior, promoviendo una sensación de arraigo y bienestar. La ligereza visual de estas maderas contribuye a la fluidez del diseño, manteniendo la sensación de amplitud y luminosidad», explican.

«No se trata solo de cuántos dormitorios necesitan»

“El proceso de diseño comienza con una inmersión profunda en el mundo de los clientes. La conversación inicial es crucial. No se trata solo de cuántos dormitorios necesitan, sino de su estilo de vida, sus habitos y costumbres, cómo se relajan y hasta sus colores favoritos”, agregan las arquitectas.

Uno de los cuartos, con el mismo estilo. de interiorismo.



Y continúan: “El ambiente influye enormemente en el carácter del hogar. Aquí, en Neuquén, por ejemplo, el paisaje patagónico, la calidad de la luz natural y hasta los patrones climáticos locales juegan un papel importante. Consideramos cómo maximizar las mejores vistas, cómo orientar la casa para capturar mejor el calor del sol en invierno, y qué materiales podrían incorporarse. Integrar la casa de manera fluida con su contexto, creando un diálogo armonioso entre la estructura construida y la naturaleza, es clave”.

Primas, amigas y arquitectas

Constanza Focaccia, Eugenia Eyheraguibel y Sofia Focaccia en el icónico Duomo de Milán, durante la Semana del Diseño.



En enero de 2012, luego de concluir sus estudios y experiencias laborales en Buenos Aires, las arquitectas, primas y amigas de toda la vida Constanza Focaccia, Eugenia Eyheraguibel y Sofia Focaccia, se unieron en su ciudad natal, Neuqu{en, para conformar el estudio FEF Arquitectas. Comenzaron con proyectos de viviendas unifamiliares e interiorismo residencial, pero poco a poco descubrieron otros nichos del diseño interior, como diseño corporativo, locales comerciales, restaurantes y hoteles. «La integración de la obra de arquitectura más el diseño interior es nuestra herramienta principal. Nos encanta que el habitante forme parte del equipo y se sienta parte del resultado. Realizar proyectos que enamoren a nuestros clientes, es nuestra mayor satisfacción», dicen.





Ficha técnica de Casa Cozy



Proyecto de arquitectura: FEF Arquitectas

Proyecto de interiorismo: FEF Arquitectas

Construccion/ejecución: Urbania arquitectura – Daniel Ruiz- Gianni Mancini

Arquitectos colaboradores: Serena Aristi y Yesica Espineira

Mueblería: Miriuka Muebles

Fotos: Estudio Lab

Contacto: https://www.instagram.com/fefarquitectas/