Diversión y nostalgia en Cipolletti: invitan a una jornada para que grandes y chicos jueguen «como antes»

La Municipalidad de Cipolletti convoca a una jornada «Jueguemos Como Antes», una iniciativa que busca combinar la nostalgia y la diversión en la ciudad.

La propuesta está dirigida para que los adultos compartan una tarde junto a su familia para que los chicos descubran nuevas formas de divertirse.

Bajo la consigna «menos pantallas, más juegos y más familia«, quienes asistan podrán disfrutar de distintas alternativas para entretenerse como jugar con las bolitas, trompo, rayuela, y la soga, entre otras cosas.

Fecha y horario de «Juguemos como antes» en Cipolletti

El evento se llevará a cabo en el Parque Norte de la ciudad de Cipolletti el próximo sábado 16 de mayo a partir de las 15.30.