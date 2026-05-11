Ramón Rioseco reactiva su partido en Neuquén con un llamado para el peronismo y el 2027

El Frente y la Participación Neuquina, el partido que tiene como referente al intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, organizó un plenario el sábado pasado para reunir a sus dirigentes y analizar la situación de la provincia y del país.

La discusión, se informó en un comunicado, fue dividida en tres ejes, que incluyeron el contexto nacional, la actualidad de Neuquén y el modelo de gestión local que instrumentó el jefe comunal de la comarca petrolera que también integra Plaza Huincul.

«La pelea contra Milei no va a ser fácil»

El acto tuvo como principal orador a Rioseco, quien aseguró que “la pelea contra Milei no va a ser fácil” y llamó a ser “mucho más inteligentes” para de esa manera “cometer muchos menos errores”.

Consideró que el modelo del actual gobierno nacional promueve “la concentración” de la riqueza y “el ajuste”. No obstante, advirtió que la discusión política “no puede limitarse a señalar el deterioro social”, sino que debe avanzar hacia la construcción de una “alternativa sólida, con capacidad de gobernar”.

En el plano provincial, Rioseco evaluó que Neuquén atraviesa hoy “un momento de oro” en función del desarrollo de los hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.

Si bien resaltó el futuro que tiene la provincia, al que calificó de “extraordinario”, advirtió que sus dirigentes deben “prepararse para lo que viene”. E hizo énfasis en la educación, la formación y la preparación de los jóvenes.

“No tenemos que quedarnos mirando cómo vienen de afuera a ocupar lugares que tenemos que ocupar nosotros”, alertó el dirigente.

Sobre el final de evento, el exparlamentario del Mercosur también hizo un repaso de su gestión como intendente de Cutral Co y convocó a construir “un modelo para hacer una sociedad más justa”.

A la expectativa camino al 2027

Durante el encuentro, sin embargo, no se acordó alguna postura en términos electorales para el próximo año en la provincia, que deberá elegir gobernador y diputados nacionales, además de intendentes y concejales en los municipios.

El Frente y la Participación Neuquina es uno de los 10 partidos con mayor cantidad de afiliados en Neuquén y viene de formar parte de la alianza que llevó al propio Rioseco como candidato a gobernador del peronismo en 2023, cuando cosechó poco más del 13% de los votos.

Según informó Diario RÍO NEGRO el mes pasado, la agrupación tiene en la provincia 3.177 miembros, por encima de otros espacios como Más por Neuquén, Comunidad y Primero Neuquén.