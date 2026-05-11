Quieren más alertas antes del cobro judicial de las deudas en Neuquén

El concejal Daniel Figueroa presentó un proyecto para advertir a los morosos antes de que su deuda se vaya a juicio (foto Cecilia Maletti)

«No tenemos datos aún, pero son muchos» los contribuyentes que terminan con su deuda de las tasas en cobro judicial, dijo el concejal Daniel Figueroa (Unión por la Patria – Nosotros Queremos Neuquén) quien busca consenso político para que su proyecto tenga despacho y llegue a votación en el recinto. Buscan un mecanismo administrativo que avise claramente el inicio de la vía judicial, que muchas veces duplica o más el monto adeudado.

Según se precisó, antes del inicio del cobro judicial de la deuda, que incluye el adicional por los honorarios de los abogados, se debería poner en marcha un mecanismo insistente de alerta sobre el inicio de la ejecución legal de la deuda. Muchas veces el cobro de honorarios profesionales triplica o cuadruplica la deuda que se exige, dijo Figueroa.

«El proyecto no toca los honorarios de los profesionales, busca que el vecino deudor se entere antes que , si no paga, se le cobrará la deuda que tiene más los honorarios de los abogados», dijo Figueroa en referencia a un proyecto existente en la Legislatura que busca poner un tope al cobro de honorarios de los profesionales que actúan en un juicio de ejecución de deudas.

La iniciativa tiene varios meses en la comisión de Legislación del Deliberante, que Figueroa no integra. «Ya estuvo dos veces en el orden del día, hay voluntad política de al menos cuatro o cinco concejales, espero que salga», dijo el edil.

Según expresó la presidenta de esa comisión, Victoria Fernández, se buscará información en el Ejecutivo para conocer qué mecanismos actuales están en vigencia para el aviso al deudor antes de la ejecución judicial. «Como se avanza hacia la notificación electrónica, hay avisos que no sabemos como lo están sistematizando y en qué momento se le informa. Con esos datos por parte del Ejecutivo, lo vamos a trabajar», sostuvo

El el municipio se indicó que los contribuyentes morosos son unas 22.000 frentistas en Neuquén. En el ránking de morosidad, el primer lugar están las deudas de patentes, luego de licencias comerciales y en tercer lugar las tasas retributivas como barrido y limpieza, baldíos y otras.

Actualmente hay planes vigentes para pactar las deudas de hasta 36 cuotas. En caso de dos cuotas impagas, cae el beneficio del pago parcial. Con la puesta en marcha del «descuento neuquino», más de 70.000 contribuyentes , de un padrón d 110.000, habían adherido a los subsidios y se había logrado un nivel alto de comunicación electrónica con el frentista.

Si el vecino no paga, se lo intima por correo electrónico o por mensaje de texto de que tiene una deuda. «Pasado un tiempo prudencial, va a ejecución», se insistió.

Según Figueroa, cuando al vecino se le notifica de la deuda ejecutada vía judicial por la municipalidad, el pago de los honorarios se deben hacer de contado y de inmediato, mientras que lo correspondiente al pago demorado de tasas, se puede hacer en cuotas.

En todos los casos, se trata de deudas tributarias, no las que se ejecutan por algún procedimiento contravencional, como el paso de un semáforo en rojo o el arrojo de basura en lugares prohibidos.

Hasta el viernes, el municipio contaba con unos 2.743 planes de pago de deudas de contribuyentes, por un total de más de 6.330 millones de pesos.

Qué dice el proyecto

El proyecto en estudio planteó un procedimiento prejudicial obligatorio previo a la ejecución de deudas por vía judicial en concepto de tributos municipales, intereses, multas y accesorios. El objetivo será «a facilitar el cumplimiento voluntario por parte del contribuyente y a disminuir la litigiosidad judicial», dice en su primer punto.

Establece un mecanismo administrativo que incluye la notificación fehaciente, la intimación del pago dentro de los 10 días bajo apercibimiento de iniciar el juicio de cobro de la deuda, la posibilidad de reconocimiento de la morosidad y el inicio de un plan de regularización y una última instancia de revisión administrativa, por parte del área de recaudaciones.

Se sugieren los medios electrónicos y la vía personal para la notificación.