Planificación fiscal: el paso esencial al vender un campo

Por Cra. Micaela Schmidt (Larrondo, Tonelli & Asoc.)

La enajenación de un inmueble rural en la República Argentina no debe considerarse meramente como un trámite comercial o una transferencia de dominio; representa una decisión patrimonial de profunda relevancia que constituye un hecho económico con un fuerte impacto impositivo.



La complejidad del sistema tributario implica que el tratamiento fiscal de estas operaciones puede cambiar significativamente según quién realice la venta, bajo qué modalidad se ejecute y qué tipo de explotación se venía realizando en el predio.



En este contexto, el análisis detallado de los aspectos técnicos y legales se vuelve fundamental para evitar costos inesperados y planificar correctamente el resultado financiero de la operación.

El Eje Central: El Impuesto a las Ganancias

Dentro de la estructura de costos, el Impuesto a las Ganancias se posiciona como el eje central, no solo por su impacto económico directo, sino porque su aplicación define el verdadero resultado neto de la transacción.



La normativa vigente establece diferencias sustanciales según el tipo de contribuyente y la fecha en la que el bien fue incorporado al patrimonio.

Analizar el destino del bien, la fecha de origen y la situación del titular permite anticipar el impacto impositivo y asegurar una transición patrimonial eficiente.

Tratamiento para Personas Humanas y Sucesiones Indivisas

Para este grupo de contribuyentes, la fecha de adquisición es el punto de inflexión.

La reforma impositiva introducida por la Ley N.º 27.430, aplicable desde el 1º de enero de 2018, marcó un cambio de paradigma en el tratamiento de estos activos.

•Inmuebles adquiridos antes del 01/01/2018

En los casos de personas humanas y sucesiones indivisas que posean inmuebles rurales afectados a arrendamiento o que se encuentren inexplotados, la venta no queda sujeta al Impuesto a las Ganancias.

Históricamente, estas operaciones tributaban el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI) con una alícuota del 1,5%, gravamen que fue derogado el 8 de julio de 2024.

•Inmuebles adquiridos a partir del 01/01/2018 y vendidos hasta el 31/12/2025

Aquellos bienes destinados al arrendamiento o sin explotación activa quedan alcanzados por el Impuesto a las Ganancias bajo la modalidad del impuesto cedular, aplicando una tasa del 15%. La ganancia imponible se calcula restando el costo de adquisición actualizado al precio de venta.

•Modificación de la Ley 27.802

La reciente sanción de la Ley 27.802 de Reforma Laboral introdujo modificaciones impositivas cruciales para el sector agrícola-ganadero.

El artículo 192 de dicha norma establece que los inmuebles rurales adquiridos con posterioridad al 01/01/2018, pero cuya venta se produzca a partir del 01/01/2026, quedarán exentos del impuesto siempre que se encuentren arrendados o inexplotados.

El Escenario para Empresas y Explotaciones Agropecuarias

Cuando el inmueble rural está afectado a la actividad comercial —es decir, cuando es explotado directamente por su propietario—, la venta genera una ganancia tipificada como renta de tercera categoría.

Dato Ley 27.430 La reforma impositiva sancionada en 2017 que modificó el régimen tributario para venta de campos.



En estos casos, no tiene relevancia la fecha de adquisición del bien. La utilidad queda sujeta a una alícuota progresiva que varía entre el 25% y el 35%, dependiendo de la escala de la ganancia neta imponible.

Impacto en el Impuesto sobre los Bienes Personales

La planificación fiscal no debe limitarse al momento de la venta, sino también a la transición patrimonial que esta genera.



La Ley de Bienes Personales introduce un elemento clave: mientras el inmueble rural permanece en el patrimonio de personas humanas o sucesiones indivisas, se encuentra exento del impuesto por el Artículo 21 inciso f), sin importar si está arrendado o explotado.



Sin embargo, al producirse la venta, el inmueble (activo exento) sale del patrimonio y es reemplazado por efectivo, divisas, inversiones u otros activos recibidos en el cobro.

Dado que el impuesto grava la “foto” patrimonial al 31 de diciembre de cada año, es vital considerar que estos nuevos activos generalmente no gozan de la exención y pasan a tributar.

Consideraciones sobre IVA e Impuestos Provinciales

En lo que respecta al Impuesto al Valor Agregado (IVA), la transferencia de un inmueble rural en Argentina no genera hecho imponible. Según la Ley N.º 23.349, el tributo se aplica sobre la venta de cosas muebles, obras y prestaciones de servicios, categorías en las que no encuadra la tierra propiamente dicha.

Por último, no se debe omitir el análisis de los impuestos provinciales.



El tratamiento de gravámenes como Ingresos Brutos o el Impuesto de Sellos depende exclusivamente de la jurisdicción donde se ubique el inmueble y del encuadre particular del contribuyente.

No existe una regla única, y las alícuotas o criterios de trazabilidad pueden variar drásticamente entre provincias.

Conclusión

La venta de un inmueble rural exige mucho más que acordar un valor de mercado. Implica antes que nada comprender profundamente cómo interactúa el sistema tributario con el resultado final.



La posibilidad de enfrentarse a cargas fiscales sensiblemente distintas según el tipo de encuadre, hace que la planificación previa y un asesoramiento adecuado, sean herramientas indispensables.



Analizar correctamente el destino del bien, la fecha de origen y la situación del titular permitirá anticipar el impacto impositivo y asegurar una transición patrimonial eficiente.