Así planea Río Negro transformar la basura del Alto Valle con una tecnología inédita en Patagonia

El basural de Cipolletti es uno de los más grandes del Alto Valle Noroeste. Archivo.

Los residuos que hoy terminan en los basurales a cielo abierto del Alto Valle podrían comenzar un recorrido completamente distinto. El Gobierno de Río Negro avanza con un sistema regional de tratamiento de residuos que prevé cambiar el modelo actual de disposición final por uno basado en transferencia, clasificación, tratamiento físico-mecánico y recuperación de materiales.

El proyecto regional alcanzará gran parte del corredor del Alto Valle, entre Cipolletti, Allen, Cinco Saltos, Fernández Oro, Campo Grande y Contralmirante Cordero, una región donde viven más de 200 mil personas y se generan más de 84 mil toneladas de residuos por año.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en etapa de preinversión y depende de la aprobación de un crédito internacional de 35 millones de euros gestionado con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). Si el financiamiento se concreta, la Provincia estima que las primeras licitaciones podrían comenzar este mismo año.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Andrea Confini explicó que este nuevo sistema no se trata del Girsu tradicional. «El Girsu es un enlatado y no se adaptaba a las necesidades que nosotros tenemos en el Valle por eso lo reformulamos para que se adapte a las realidades de las localidades”, explicó la secretaria de Estado de Energía y Ambiente.

“Tenemos que empezar a ver el residuo no como algo que hay que compactar y esconder abajo de la tierra, sino como un producto transformador”, Andrea Confini, secretaria de Estado de Energía y Ambiente.

El rediseño fue desarrollado entre marzo y diciembre del 2025 en el marco del Programa de Fortalecimiento a la Gestión Ambiental y Social de la Provincia de Río Negro, en las cuales participaron la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, el Consejo Federal de Inversiones, la Agencia Francesa de Desarrollo y la consultora Estepa.

Según los documentos oficiales a los que accedió este medio, el sistema actual presenta problemáticas estructurales como basurales a cielo abierto, infraestructura deficitaria, una gestión fragmentada entre municipios, ausencia de tratamiento previo, un marco institucional débil, e impactos ambientales acumulativos sobre suelo, agua y aire. En este sentido, la reformulación permite una mayor integración región, «no son obras aisladas, es un sistema coordinado”, remarcó Mileva Klein, directora de Planificación y Proyectos Ambientales.

Cómo funcionará el circuito regional de residuos en el Alto Valle

Los residuos recolectados en Campo Grande y Contralmirante Cordero serán derivados desde las Estaciones de Transferencia hacia la Planta de Tratamiento de Cinco Saltos, que además procesará los desechos generados en esa ciudad.

En tanto, la estación de Fernández Oro enviará sus residuos a la planta de Allen, donde también se tratará la basura producida localmente.

Mientras que Cipolletti, por el volumen diario de residuos que genera, funcionará como un nodo independiente dentro del sistema regional.

Allí se construirá un Complejo Socioambiental que incluirá la planta de tratamiento, la sede administrativa del Ente Interjurisdiccional Girsu Alto Valle y espacios destinados a educación ambiental, como auditorios y salas inmersivas para actividades con escuelas e instituciones, explicó Klein.

Imagen ilustrativa de lo que será el Complejo Socio Ambiental en Cipolletti.

El inicio del circuito y las Estaciones de Transferencia y Trasvase

En la práctica, el circuito comenzará con la recolección domiciliaria y continuará en las Estaciones de Transferencia y Trasvase (ETyT), puntos intermedios donde los residuos serán pesados, registrados y compactados antes de ser trasladados en camiones Roll-Off y semirremolques hacia las plantas regionales. “La función de las estaciones de transferencia es optimizar la logística regional y concentrar el flujo de residuos para el trasvase a camiones de mayor capacidad”, explicó Klein.

Las estaciones tendrán playas de descarga, básculas de pesaje, áreas de compactación y espacios para almacenamiento temporal de reciclables. Además, incorporarán sistemas de drenaje, impermeabilización y control de lixiviados para reducir riesgos ambientales.

El trabajo en las Plantas de Tratamiento y la separación de los materiales

Una vez dentro de las plantas comenzará la separación manual de materiales reciclables como metales, plásticos y papel, que luego ingresarán al circuito de economía circular mediante cooperativas y empresas recicladoras. Esa tarea estará a cargo de recuperadores urbanos incorporados formalmente al sistema.

Después de retirar los materiales valorizables, el resto del residuo -principalmente la fracción húmeda y los desechos sin posibilidad de reutilización inmediata- avanzará hacia un tratamiento físico-mecánico intensivo dentro de naves cerradas para reducir volumen, humedad y potencial contaminante.

Planta de Tratamiento 100 t/día será la capacidad nominal de tratamiento, según las especificaciones técnicas.

El circuito terminará en un sitio de estabilización y disposición final donde llegará únicamente el material previamente tratado. La Provincia proyecta utilizar una cantera ya impactada ambientalmente para minimizar riesgos y reducir la generación de lixiviados y gases contaminantes.

La tecnología que busca reemplazar el enterramiento directo de la basura y es única en la Patagonia

La Provincia eligió una tecnología denominada STD, Sistema de Tratamiento Definitivo, basada en trituración, homogeneización y elevación térmica controlada de residuos sin utilizar combustión ni incineración. Un prototipo de esta tecnología funciona en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, «nosotros vamos a utilizar un modelo parecido, pero no es el mismo, es único en la Patagonia y hasta me animo a decir que en Argentina», sostuvo Confini.

El tratamiento seleccionado eleva la temperatura del material por encima de los 100 grados y reduce significativamente el volumen y el peso del residuo. El objetivo es disminuir la generación de lixiviados y gases de efecto invernadero respecto al enterramiento tradicional.

“El residuo que no tiene valor agregado termina convertido en una especie de aserrín”, explicó Confini. Según indicó, ese material se va utilizar para relleno de canteras, sin embargo, anticipó que también se estudia junto al INTI la posibilidad de fabricar ladrillos o placas térmicas.

“Estamos estudiando con el INTI el desarrollo de ladrillos o placas térmicas para reutilizar residuos”, Andrea Confini, secretaria de Estado de Energía y Ambiente.

Basurales Alto Valle: el sistema regional también apunta a generar empleo formal

Uno de los ejes estructurales del proyecto es incorporar criterios de economía circular para reducir la cantidad de residuos con destino final y reinsertar materiales reciclables en circuitos productivos. El sistema prevé separación, clasificación y recuperación de residuos con trazabilidad regional y articulación con cooperativas y operadores que hoy trabajan en la informalidad.

“Este proyecto tiene un componente social muy importante porque incorpora a los trabajadores informales en el circuito formal”, explicó la directora de Planificación y Proyectos Ambientales, Mileva Klein, quien además señaló que muchos recuperadores urbanos podrían participar en tareas de sensibilización y educación ambiental. “Ellos son quienes más conocimiento tienen sobre la gestión de residuos porque trabajan día a día con el material”, sostuvo.

El esquema prevé la creación de puestos de trabajo vinculados al tratamiento de residuos y logística. Según Klein, el complejo socioambiental de Cipolletti podría funcionar en dos turnos debido al volumen de basura que genera la ciudad, mientras que las plantas de Allen y Cinco Saltos operarían con menor capacidad.