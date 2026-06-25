Ya se venden casitas alpinas de madera a $9.2 millones: vienen con baño completo y se arman en cuatro días

Las opciones de construcción rápida siguen ampliando su oferta en la Argentina y una de las propuestas que comenzó a difundirse en los últimos días es una casita alpina de madera que se comercializa por $9.2 millones y puede quedar terminada en apenas cuatro días.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el modelo en promoción tiene 5 metros de largo por 5 metros de ancho e incorpora distintos elementos que permiten reducir los tiempos de obra y facilitar su puesta en funcionamiento.

A diferencia de las viviendas prefabricadas, estas casitas no llegan ensambladas de fábrica, sino que se construyen íntegramente en madera, pieza por pieza y «clavo por clavo», durante el proceso de montaje.

La empresa que las comercializa, tiene su sede en Rosario y asegura que la estructura puede completarse en aproximadamente cuatro días gracias a que dispone de dos equipos de trabajo dedicados a la construcción.

La casita incluye instalación eléctrica, conexión de agua interior, sanitarios completos, entrepiso, escalera, aberturas y un mueble de cocina, además de una platea elevada como base de apoyo.

La modalidad de contratación contempla un anticipo del 50% al comenzar la obra, mientras que el saldo restante se abona una vez finalizada la construcción.

Qué incluye la casita alpina de madera de $9,2 millones

El modelo de la casita alpina por $9.2 millones incorpora los siguientes elementos:

Medidas de 5 x 5 metros.

Conexión de agua interior.

Instalación eléctrica.

Sanitarios completos.

Entrepiso de madera.

Escalera.

Aberturas.

Mueble de cocina.

Platea elevada.

La empresa también informó que el flete hasta el lugar de instalación no está incluido en el valor publicado y debe ser abonado por el cliente, por lo que el costo final dependerá de la ubicación donde se realizará el montaje.

Además, el esquema de pago establece un 50% de anticipo al iniciar la construcción y el 50% restante al finalizar la obra, momento en el que se completa la entrega de la casita.