Ya se venden casitas alpinas de madera a $9.2 millones: vienen con baño completo y se arman en cuatro días
Las construcciones rápidas continúan ganando protagonismo como alternativa habitacional.
Las opciones de construcción rápida siguen ampliando su oferta en la Argentina y una de las propuestas que comenzó a difundirse en los últimos días es una casita alpina de madera que se comercializa por $9.2 millones y puede quedar terminada en apenas cuatro días.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el modelo en promoción tiene 5 metros de largo por 5 metros de ancho e incorpora distintos elementos que permiten reducir los tiempos de obra y facilitar su puesta en funcionamiento.
A diferencia de las viviendas prefabricadas, estas casitas no llegan ensambladas de fábrica, sino que se construyen íntegramente en madera, pieza por pieza y «clavo por clavo», durante el proceso de montaje.
La empresa que las comercializa, tiene su sede en Rosario y asegura que la estructura puede completarse en aproximadamente cuatro días gracias a que dispone de dos equipos de trabajo dedicados a la construcción.
La casita incluye instalación eléctrica, conexión de agua interior, sanitarios completos, entrepiso, escalera, aberturas y un mueble de cocina, además de una platea elevada como base de apoyo.
La modalidad de contratación contempla un anticipo del 50% al comenzar la obra, mientras que el saldo restante se abona una vez finalizada la construcción.
Qué incluye la casita alpina de madera de $9,2 millones
El modelo de la casita alpina por $9.2 millones incorpora los siguientes elementos:
- Medidas de 5 x 5 metros.
- Conexión de agua interior.
- Instalación eléctrica.
- Sanitarios completos.
- Entrepiso de madera.
- Escalera.
- Aberturas.
- Mueble de cocina.
- Platea elevada.
La empresa también informó que el flete hasta el lugar de instalación no está incluido en el valor publicado y debe ser abonado por el cliente, por lo que el costo final dependerá de la ubicación donde se realizará el montaje.
Además, el esquema de pago establece un 50% de anticipo al iniciar la construcción y el 50% restante al finalizar la obra, momento en el que se completa la entrega de la casita.
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