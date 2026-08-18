Causa Comarsa: el juez de Neuquén dará a conocer hoy su resolución sobre el juicio por jurados

El juez de garantías Juan Manuel Kees resolverá hoy cómo será el juicio de Comarsa, tras más de seis años de investigación de la fiscalía especializad en delitos contra el ambiente, desde la formalización de la denuncia hasta la formulación de cargos contra tres imputados.

Al término del control de acusación , Kees adelantó que habrá juicio y que será por el delito de contaminación peligrosa para la salud, sin los cargos de fraude de los que sobreseyó a los tres acusados.

A las 13 dará a conocer su resolución y se sabrá si hará lugar a un jurado popular, si todos los imputados llegarán al juicio y los funcionarios que serán testigos.