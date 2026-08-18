«Desarmar el calendario»: las variables de Javier Milei para suspender las PASO y buscar la reelección en 2027

La Casa Rosada le bajó el tono a la cumbre del PJ y volvió a cargar contra el peronismo: “Se llevaron puesta la Argentina”

En el seno de la Casa Rosada descartan los rumores sobre el naufragio de la Reforma Electoral y reafirman su objetivo de llevar la discusión al recinto del Congreso antes de que termine el año. La iniciativa, considerada por el Poder Ejecutivo como una pieza central para desarticular el ordenamiento de la oposición de cara a las presidenciales de 2027, enfrenta, sin embargo, un duro cuello de botella por la falta de votos blindados.

“Se dicen un millón de estupideces. No hay proyecto si no hay acuerdos políticos confiables y estables. Nadie va a abandonar una herramienta sin recibir garantías”, sentenció con crudeza una fuente de la mesa política oficialista ante Infobae.

La orden de eliminar o suspender: las tres cartas que maneja Casa Rosada

Para despejar el horizonte hacia la reelección de Javier Milei, el equipo político conducido por Karina Milei analiza un menú de tres escenarios tácticos para reducir el impacto de las primarias:

Escenario de máxima (Eliminación definitiva): Es el proyecto original enviado al Senado, que busca borrar del mapa las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para recortar costos y acortar la campaña.

Es el proyecto original enviado al Senado, que busca borrar del mapa las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para recortar costos y acortar la campaña. Escenario intermedio (Suspensión por un turno): Replicar la fórmula aplicada en los comicios legislativos de 2025, congelando la obligatoriedad únicamente por el año electoral 2027.

Replicar la fórmula aplicada en los comicios legislativos de 2025, congelando la obligatoriedad únicamente por el año electoral 2027. Escenario de mínima (Mecanismo PAS): Quitar el carácter de obligatorio al voto en las internas, transformando el proceso en un esquema optativo para la ciudadanía.

El «modo electoral» activado y la rosca con el PRO y las provincias

Acorralados por el calendario y la necesidad de evitar bloqueos como el sufrido con la Ley de Tierras, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, aceleró las negociaciones en dos frentes simultáneos. Por un lado, activó la mesa de coordinación quincenal con el PRO para limar las resistencias de la cúpula que encabeza Mauricio Macri, reticente a dinamitar las primarias.

Por otro lado, el Gobierno busca englobar la discusión en un paquete cerrado con los gobernadores provinciales: