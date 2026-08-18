El frío afloja en el Alto Valle y la máxima llega a 15°C por primera vez en semanas: ¿qué pasa con la nieve en la cordillera?

El frío intenso da una tregua por primera vez en semanas. Según la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este 18 de agosto registrará marcas térmicas en ascenso, alcanzando en el Alto Valle una máxima de 15 °C.

En la zona cordillerana el panorama será distinto: aunque se prevé una jornada fría, la buena noticia es que el temporal de nieve y lluvia se tomará un breve descanso, por lo que no se anticipan precipitaciones durante todo el día.

El pronóstico del tiempo del Alto Valle

Como se mencionó, el Alto Valle no registra alertas meteorológicas, pero la jornada de este martes estará dominada por un leve ascenso térmico, con una temperatura máxima de 15°C y una mínima nocturna de 10°C.

El organismo nacional indicó que no se esperan mayores complicaciones ni por precipitaciones ni por viento, ya que sobre este último pronosticaron velocidades leves de hasta 31 km/h.

Este es el pronóstico detallado para localidades como Roca y Neuquén capital:

General Roca:

Mañana: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 1°C con vientos de 13 – 22 km/h.

Tarde: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 15°C con vientos de 13 – 22 km/h.

Noche: Mayormente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 10°C con vientos de 23 – 31 km/h.

Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 1°C con vientos de 13 – 22 km/h. Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 15°C con vientos de 13 – 22 km/h. Mayormente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 10°C con vientos de 23 – 31 km/h. Neuquén:

Mañana: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 1°C con vientos de 13 – 22 km/h.

Tarde: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 15°C con vientos de 13 – 22 km/h.

Noche: Mayormente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 10°C con vientos de 13 – 22 km/h.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

Por su parte, en la cordillera de Río Negro y la región sur de Neuquén se espera una máxima de 9°C. En tanto la mínima se ubicará en 7°C.

El viento, al igual que en el Alto Valle, se mantendrá mucho más calmo. Las velocidades más intensas se darán durante la tarde y la noche con 22 km/h. La probabilidad de precipitaciones y nevadas, al menos por hoy, se mantienen en 0%.

Acá te contamos cuáles serán las condiciones en Bariloche y Villa La Angostura: