San Martín de los Andes: Aprenden a esquiar entre juegos y con sus compañeros de 7°

Estudiantes de 7° grado que, en su mayoría, por primera vez se paran sobre las tablas de esquí, se deslizan y comienzan a vivir su experiencia, en San Martín de los Andes. Los novatos son 740 y concurren a las escuelas públicas y privadas de este distrito educativo de Neuquén. Durante cinco días tomarán clases para aprender los primeros pasos en este deporte invernal.

«Aprendiendo en la nieve» es el nombre de este programa que lleva adelante el municipio en conjunto con el sector privado para acercarlos a la disciplina. Además, el plan alcanza a las instituciones que atienden a chicos y jóvenes con discapacidad.

Los rostros entusiasmados de los chicos que ascienden por primera vez al centro invernal Chapelco, se multiplican. Desde este lunes y a lo largo de seis semanas pasarán por aquí un total de 742 niños, adolescentes y jóvenes. Hace 30 años, se replica este programa municipal que tiene como propósito que antes de terminar la escuela primaria, el estudiantado aprenda sus primeros pasos con los esquíes.

«Es muy lindo ver el proceso cuando empiezan un lunes sin saber cómo ponerse las tablas y terminan el viernes, bajando por las diferentes pistas», aclaró a este diario el secretario de Turismo y Deportes del municipio sanmartinense, Alejando Apaolaza.

En general, aprenden muy rápido y casi sin temor, a dominar las tablas de esquí. Para sumarse el plan no hay cupos fijos, sino que la cantidad de estudiantes surge de la matrícula que tiene el Consejo Provincial de Educación, y que abarca a las escuelas urbanas, rurales, públicas y privadas. El diagrama que comenzó la semana anterior se extenderá hasta casi finales de septiembre.

La primera semana del programa Aprender en la Nieve (Foto: Gentileza)

Un escenario inmejorable

Este año las condiciones climáticas en el centro invernal Chapelco cumplieron las expectativas y pudieron empezar tal cual lo pautado. A diferencia de lo ocurrido el año pasado, cuando por falta de nieve, los estudiantes quedaron sin posibilidad de realizar el programa.

Se analiza si una vez que concluya estos grupos pueden ser convocados estudiantes del año pasado que no lograron subir a realizar la experiencia por la falta de nieve, detalló el funcionario.

«Aprendiendo en la nieve» es el nombre que adoptó desde 2019. Antes, cuando se creó en 1996, con la intendencia de Luz Sapag, se llamaba plan municipal de esquí, explicó el funcionario. La experiencia de todo este tiempo indica que el 70 % de los participantes no habían tenido el acercamiento con la práctica el esquí.

Las razones económicas suelen ser las principales barreras para que este franja de la población no acceda a la práctica de este deporte. Para franquear esta situación se implementó la propuesta desde el municipio.

Disfrutar y aprender

Aprender en la nieve ya empezó a San Martín de los Andes. (Foto: Gentileza)

La implementación de este plan se logró con la participación de varios sectores. Los grupos concurren al cerro en el horario habitual de clases. En el turno mañana acuden a las 8 y se retiran a las 13. A lo largo de toda la jornada tienen las clases de esquí, toman un refrigerio, hasta el momento de regresar a las escuelas donde las familias los retiran.

Los chicos deben concurrir con la ropa de abrigo: camperas, pantalón, guantes y gorros mientras que el programa les provee el traslado hacia el cerro, el refrigerio y las clases. Además, del equipamiento que incluye las tablas, los bastones, botas y casco.

Este año, el convenio con el Club Lácar, Club Andino Junín de los Andes (C.A.J.A), Club Andino San Martín de los Andes (C.A.S.M.A) y Club Neuquino de Esquí (C.N.E), permitió que los instructores certificados les impartan las clases a los alumnos.

El viernes concluyeron las clases el primer contingente. (Foto: Gentileza)

Para organizarse, las escuelas se separan por diferentes clubes y acceden a las clases. Cada entidad provee el lugar de cambiado de ropa y el guardado del equipo de esquí.

«Coordinar con los clubes nos permitió incorporar una mejora porque el municipio, contrata a los rentals de esquí locales. Los chicos hacen el trámite para acceder a los medios de educación, van a los rentals, se prueban los equipos. Cuando llegan al refugio asignado para cada club, se encuentran con sus equipos», especificó Apaolaza.

Programa Aprender en la Nieve empezó en San Martín de los Andes. (Foto: Gentileza)

Esta medida optimizó el tiempo de aprendizaje porque, anteriormente, el primer día de la semana se dedicaba casi exclusivamente a la prueba de las botas y tablas. Ahora, llegan directamente para cambiarse e ir a clases.

Como el plan es inclusivo tienen esquí adaptado para las personas con discapacidad que asisten a las escuelas integrales. En este caso, y según la discapacidad de los estudiantes se distribuyen las actividades. Para quienes estén impedidos de hacer la práctica de esquí, pueden dedicarse a las caminatas con raquetas, u otra actividad de contacto con la nieve, aclaró el funcionario.

Cada grupo estudiantil sube con sus docentes y profesores de Educación Física. En la primera semana de la edición 2026 concurrieron las chicas y chicos de las escuelas N° 313; 352; 117 de Meliquina y la escuela del Sol.

Desde el municipio, el intendente Carlos Saloniti destacó que el objetivo de este programa es que «ningún alumno de San Martín de los Andes termine la primaria sin conocer la montaña que lo rodea».