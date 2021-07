Arranca la segunda fecha de la Liga Profesional

Luego de una semana intensa de Copa Libertadores y Sudamericana, el torneo de primera división iniciará hoy su segundo capítulo con dos partidos.

Desde las 19, y con transmisión de Fox Sports Premium, Atlético Tucumán recibirá a Huracán en el Monumental José Fierro. El encuentro es el primero de la segunda fecha de la Liga Profesional, donde el Decano perdió con Lanús en su debut y el Globo superó a Defensa y Justicia. Diego Abal será el encargado de controlar las acciones en el norte argentino.

Luego, Platense y Aldosivi chocarán en Vicente López desde las 21:15 por TNT Sports. El árbitro designado es Nazareno Arasa.

El Calamar ganaba 2 a 0 la semana pasada pero terminó 2 a 2 con Gimnasia en La Plata. Por su parte, el equipo de Fernando Gago perdió inesperadamente de local con Patronato en Mar del Plata. En este momento, Aldosivi está penúltimo en los promedios y necesita volver a sumar como en el arranque del torneo pasado.

Si bien Platense divide por menos partidos, es rival directo del Tiburón en la zona baja de la pelea por no bajar de categoría. Más allá de que en esta temporada no habrá descensos, los puntos cuentan para la tabla del año que viene.