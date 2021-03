Arturo Llanos, gobernador electo de Río Negro: un despojo cívico

En las elecciones del 18 de marzo de 1962, en el gobierno de Frondizi, el escribano de Roca se impuso por 23.000 votos, pero las FF.AA. desconocieron el resultado y anularon el comicio.

El 18 de marzo se cumplen 59 años de las elecciones convocadas en el año 1962 para elegir gobernadores y legisladores en 14 provincias argentinas.

El entonces ministro del Interior del presidente Arturo Frondizi (1958-1962), Alfredo Roque Vítolo, había asegurado al mandatario que, según encuestas, se pronosticaba un rotundo triunfo del partido gobernante: la Unión Cívica Radical Intransigente.

El ministro reunido con dirigentes justicialistas le anunció, que se les permitiría participar, pero a través de diferentes siglas partidarias. Si aceptaban, tendrían que respetar la proscripción impuesta por los militares y no mencionar en la campaña las palabras “peronista” o “justicialista”, Perón o Evita, menos cantar la marcha peronista y el uso de bombos.

Pese al condicionamiento aceptaron el reto. Se presentaron en la provincia de Buenos Aires y en la Capital Federal con el nombre de Unión Popular. En Córdoba, La Pampa, Chaco, Jujuy y Tucumán el movimiento justicialista se llamó Partido Laborista. En Mendoza, Santiago del Estero y Entre Ríos se denominó Tres Banderas. En Neuquén, como Movimiento Popular Neuquino, y en Misiones, Chubut y Santa Cruz, las boletas llevaban como rótulo al Partido Populista.

En la provincia de Buenos Aires, el ex presidente Juan Domingo Perón desde el exilio anunció que se presentaría en una fórmula integrada por el sindicalista Andrés Framini para gobernador y él mismo como vicegobernador.

El ministro del interior, anunció que no se permitiría la candidatura de Perón por no residir en el país. El juez electoral Leopoldo Insaurralde declaró que no habilitaría la candidatura del líder desterrado, y el cardenal Antonio Caggiano informó que el ex presidente había sido excomulgado por la Iglesia Católica.

Para la elección que recordamos, los peronistas proscriptos adoptaron el nombre de Partido Blanco y postularon como candidato a gobernador al escribano de General Roca Arturo Llanos, nacido en Santa Fe, pero radicado desde niño en la zona del Alto Valle.

Llanos se impuso rotundamente obteniendo 23.000 votos sobre los candidatos radicales Pablo Fermín Oreja (UCRI), que captó 16.800 sufragios y José Enrique Gadano (UCRP) que sumó 13.500 votos.

También en esa fecha fueron elegidos diputados nacionales por el Partido Blanco Emilio Belenguer y Abel Andrés Castro y por la Unión Cívica Radical Intransigente, César Obregón.

En las municipales el Partido Blanco triunfó en 24 localidades, la UCRI ganó en ocho municipios y la UCRP y la Democracia Cristiana obtuvieron una representación comunal cada uno.

Luego de acatar y cumplir silenciosamente la orden de los militares de intervenir las provincias donde había triunfado el Justicialismo, las Fuerzas Armadas prescindieron de Frondizi.

El 29 de marzo fue arrestado en Olivos y trasladado a la isla Martín García.

El rionegrino José María Guido, en esa época presidente del Senado, asumió la primera magistratura del país, reemplazando al encarcelado y cubriendo la acefalía producida en el Poder Ejecutivo.

El dirigente radical de Viedma, a través del decreto 3534 del 23 de abril, anuló las elecciones del 18 de marzo de 1962, proscribió nuevamente al peronismo en noviembre de ese año y dictó el Estatuto de los Partidos Políticos, que excluyó al justicialismo para las elecciones convocadas para febrero de 1963.

En Río Negro quedó como interventor Francisco Muñoz, dirigente radical de San Antonio Oeste que fue protagonista del fallido intento de Arturo Amadeo Llanos de asumir como gobernador constitucional de Río Negro.

Se presentó el primero de mayo de 1962, a las 10, en la Casa de Gobierno para hacerse cargo de sus funciones y no fue recibido por ningún funcionario del gobierno.

El oficial principal Edmundo Morán, vecino de Viedma y testigo de ese nefasto e inconstitucional episodio, informó que “estaba totalmente prohibida la entrada a la Casa de Gobierno a todo el público, con excepción del personal administrativo”.

El acta firmada por el escribano René A. Aguirre señala, que: “Arturo Llanos, habiendo sido electo gobernador de la provincia de Río Negro, llega a la Gobernación para hacerse cargo de sus funciones. No le permitieron entrar. Se incluye en el documento una formal protesta y el derecho a las acciones judiciales pertinentes”.

Que esta fecha sirva para rendir un sincero y democrático homenaje a Arturo Llanos, gobernador electo de la provincia de Río Negro.

Esta es la verdadera historia de estas elecciones y revela un despojo que realmente muchos rionegrinos desconocen.

Es un suceso ocultado por los hipócritas mistificadores civiles y militares que elaboraron la historia oficial de Río Negro.

En 63 años de vida institucional, el peronismo gobernó solamente dos años y 10 meses con el primer gobernador constitucional, Mario José Franco (1973-1976) y lamentablemente solamente 21 días con Carlos Soria como segundo gobernador justicialista.

* Periodista. Viedma.