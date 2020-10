Asambleístas marchan al juzgado de Chos Malal por la represión en Nahueve

La represión policial contra los vecinos que se oponen a la represa sobre el río Nahueve, 14 de los cuales estuvieron diez horas detenidos, fueron imputados de varios cargos y luego liberados, provocó rechazo y generó una protesta que se realizará hoy en Chos Malal.

En tanto el exintendente de Las Ovejas, Nicomedes Navarrete (MPN), que fue uno de los detenidos, dijo que "algún funcionario provincial tendría que referirse a la violencia" del operativo policial, "que es inaceptable en estos tiempos".

Navarrete dijo además que el fiscal jefe de Chos Malal, Fernando Fuentes, "parecía un gerente de Rovella Carranza", la empresa que tiene a su cargo la obra de la central hidroeléctrica.

Fuentes, por su parte, dijo que no hay denuncias contra la policía por el operativo del miércoles a la tarde. Respecto de los lesionados, enumeró: "los certificados médicos de policía y del hospital de Andacollo refieren lesiones leves: una persona con escoriación en labio, otra en nariz, otra en espalda, otra omóplato derecho, y una señora de 49 años internada no por golpes sino por hipertensión".

Al juzgado

Los asambleístas convocaron a concentrarse a partir de las 10 frente al juzgado de Chos Malal para exigir "el desprocesamiento" del grupo de 14 varones y mujeres "injustamente acusados por defender el río Nahueve"

Además exigieron, a través de su página en redes sociales, "que devuelvan todas las pertenencias que nos secuestraron ilegalmente: documentos, autos, instrumentos y pertenencias personales".

Navarrete dijo que es nacido en Villa del Nahueve, donde tiene parte de su familia, y aclaró que "no estoy a favor de la obra multipropósito".

Indicó que si bien no es miembro activo de la asamblea, cuando era intendente, en 2011, lo convocaron a una reunión en Andacollo en la cual se pretendía que todos los intendentes del norte le dieran aval a la represa. "Yo predí que primero me explicaran de qué se trata la obra, porque no está claro", dijo.

La represión según Navarrete

#Urgente #NorteNeuquino #Represión

La GEOP reprime y detiene a compañeres de las Asambleas por el Agua del Norte Neuquino!!

Inmediata libertad a las y los compañeros.#NahueveSinRepresas pic.twitter.com/K0Xq3sanj4 — Patricia Jure (@PatriciaJure) October 14, 2020

En cuanto a la represión del martes, Navarrete relató a la radio de RTN que los manifestantes no estaban cortando la ruta provincial 44, como les imputa la fiscalía, sino instalados en carpas en un campo de Héctor Sepúlveda, "que está en sucesión, y él nos dio permiso".

A las 15 del miércoles "ingresó la policía al predio y muchos de nosotros fuimos golpeados. Hubo mujeres lastimadas", relató el exintendente. "Es la primera vez que me toca llegar de esa manera a una comisaría".

Incomunicados

Desde las 15 hasta las 22 "nos mantuvieron incomunicados, sin decirnos por qué, en calabozos, sin distanciamiento social, y después nos acusaron de no respetar el distanciamiento social", agregó.

Sobre la represión, agregó que "hubo una desproporción en el uso de la fuerza. Es muy triste, estas cosas no se pueden aceptar".

"Sería bueno que alguno de los funcionarios provinciales tenga un pronunciamiento claro en cuanto a la violencia que pasó. La gente estaba comiendo cuando entró la policía, no cortando la ruta", dijo.

"El fiscal parecía un gerente"

Según Navarrete, "nos acusan de usurpación y el campo está en sucesión, el dueño nos había dado permiso para entrar. Pero parece que al fiscal le llegó un mail de otra persona desde La Pampa y apuró todo".

Dijo que Sepúlveda, el dueño del inmueble, "quiso entrar a la comisaría a explicar que había dado permiso pero no lo dejaron".

"El fiscal parecía un gerente de la empresa Rovella Carranza", afirmó.

De menor a mayor

Fernando Fuentes, fiscal jefe de Chos Malal.

El fiscal Fuentes, en tanto, dijo que "esta situación viene desde el 2 de octubre y fuimos de menor a mayor: empezamos con notificaciones verbales, después escritas, y las personas nunca tuvieron intenciones de abandonar el lugar"

Señaló que las personas fueron detenidas a las 15.30, se les formularon cargos a las 22 y alrededor de la 1 recuperaron la libertad.

En diálogo con los periodistas Virginia Trifogli y Mario Rojas, de Vos a Diario, la radio de diario Río Negro, el fiscal Fuentes dijo que una de las imputaciones contra los 14 fue por "entorpecimiento del tránsito, por no dejar pasar a los vehículos que iban hacia la obra multipropósito Nahueve".

La usurpación

La otra imputación fue por "usurpación, ante la denuncia de la dueña de un campo donde estaban con carpas", y la tercera por no cumplir con los decretos de distanciamiento social.

Cuando se lo consultó sobre el permiso que les dio Héctor Sepúlveda para acampar, Fuentes dijo que "el campo tiene varios adjudicatarios en venta, con derechos sobre la tierra. La señora María Sepúlveda es una de las adjudicatarias en venta y hace la denuncia. Esto que estaban autorizados, no lo tenemos incorporado en la causa".

Sin denuncias contra la policía

En cuanto a la represión, indicó que "no recibimos denuncias de personas golpeadas por la policía".

También negó que se haya actuado con más velocidad que en otras causas. "Se actuó dentro de los tiempos que yo considero correctos", afirmó, y por último dijo que no se pudo mediar con los manifestantes porque "siempre se negaron a identificarse, iban cambiando todos los días y no designaron a un vocero para dialogar".

La obra

La represa estará ubicada a 20 kilómetros de Andacollo.

El gobierno neuquino adjudicó la obra a la empresa Rovella Carranza por una oferta presupuestaria de 1.108.458.525 de pesos. Fue el ofrecimiento más bajo de las cuatro compañías que se presentaron.

Según la información oficial, la hidroeléctrica, que tendrá una capacidad para generar 4,6 MW, se interconectará con el sistema regional de la zona norte del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) y permitirá aportar el doble de la potencia que hoy consume esa área.

El proyecto cuenta con un crédito del 15 millones de dólares del Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo (ADFD) que administra la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena). La tasa del interés es del 2 por ciento anual. La provincia se hará cargo del restante, que ronda los seis millones de dólares.

La promesa de la empresa

En su página web, la empresa indica que como parte de los trabajos "se desarrollará un ojo de agua de seis hectáreas, una cascada de 100 metros de ancho y un desarrollo de cría de peces con un mirador que se convertirá también en un atractivo para la zona".

"La construcción de la obra empleará alrededor de 200 personas y no sólo busca la generación de energía limpia sino que también apunta a promover un mayor desarrollo en la zona".