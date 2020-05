La marca de ropa deportiva que lleva nombre de felino fabricaba aquellos históricos botines. Siempre fueron costosos pero tenerlos era estar un paso adelante. Cuando se lo regalaban a algún amigo y este metía un par de goles, solíamos decirle ‘‘están afilados los Borussia’’. Esa frase aplica para la vuelta del fútbol en Alemania, donde los perseguidores de Bayern Munich están al acecho.

Luego de más de dos meses, volvió el fútbol. Fue un regreso distinto, sin público en las tribuas, pero concreto al fin. Con el inicio de la fecha 26 de la Bundesliga, fanáticos de este deporte de todo el mundo vivieron por televisión una jornada llena de goles que comenzó ayer, seguirá hoy y finalizará mañana.

Ahora se festeja chocando los codos. Fotos: AP

En el balance deportivo, hubo mayoría de resultados lógicos, porque los perseguidores del líder impusieron su jerarquía individual y colectiva. Es el caso de Borussia Dortmund (54), que con su victoria 4 a 0 sobre Schalke (37) quedó a un punto de lo más alto.

Erling Braut Haaland fue el primero en abrir el marcador en la fría tarde alemana y la templada mañana argentina. El noruego es una de las sensaciones del fútbol mundial con su llamativo poder de gol. Sobre el final de la primera parte, Raphael Guerreiro aumentó la cuenta.

No hubo equivalencias, ya que Thorgan Hazard (hermano de Eden) aumentó la cuenta a los 3’ del complemento y el portugués estampó el 4-0 definitivo.

Ambos equipos aprovecharon el cambio de reglamento, ya que el local hizo cuatro cambios y la visita cinco. Entre las modificaciones del Dortmund ingresó el argentino surgido en Boca Leonardo Balerdi, quien jugó casi 25 minutos.

La tabla del torneo (Foto: Promiedos)

El otro Borussia que demostró su calidad fue el Monchengladbach, que derrotó 3-1 con suficiencia al Eintracht Frankfurt, donde el argentino David Abraham fue titular y capitán. Las diferencias quedaron marcadas desde el comienzo, porque iban apenas 37 segundos cuando el francés Alassane Pléa abrió el camino a la victoria. Sobre los 7 minutos, su compatriota Marcus Thuram aumentó la cuenta y casi no hubo partido. A los 28’ del complemento, el argelino Ramy Bensebaini transformó en gol el penal sancionado por el juez Felix Zwayer y liquidó el pleito. El descuento del ingresado André Silva apenas sirvió para la estadística. Fue 3-1 para el Monchengladbach, que llegó a 52 puntos. De esa forma superó la línea de Leipzig (51), que no pudo con Friburgo: 1 a 1.

Abraham fue titular y capitán en Frankfurt.

La definición más apasionante de la jornada la dejaron Augsburgo y Wolfsburgo. Estaban 1 a 1 hasta los 46’ del segundo tiempo, cuando Daniel Ginczek le dio la victoria a la visita, que llegó a 39 puntos y está 6°. Augsburgo se ubica 14°con 27 unidades, a cuatro de la promoción.

La otra participación argentina de la jornada fue para el ex Estudiantes y Stuttgart, Santiago Ascacibar. El volante central entró en el segundo tiempo de la victoria visitante de Hertha Berlin (31) sobre Hoffenheim (35). Con ese triunfo, el equipo del mediocampista argentino se aleja de la zona baja.

La igualdad sin goles entre Dusseldorf (23) y Paderborn (17) los mantuvo en puesto de promoción y descenso respectivamente.

Este domingo a las 10:30, Colonia (32) y Mainz (26) abrirán la jornada dominguera con televisación de Fox Sports, mientras que a las 13:30 juega el líder. Bayern Munich (55) visitará a Unión Berlin (puesto 12 con 3o puntos) por ESPN.

Sin público y con medidas de higiene

Varios estadios europeos habían tenido tribunas desiertas incluso antes de la cuarentena.

Hoy la certeza de que la Bundesliga se definirá a puertas cerradas, sin presencia de los hinchas, obliga a jugadores, cuerpos técnicos y fanáticos a asumir que esto será así en el mediano plazo. Volvieron a escucharse las indicaciones de los técnicos, los gritos entre los jugadores, el sonido de la pelota al ser impactada y hasta algún tiro en el palo.

Una realidad a la que fue empujado el fútbol por la pandemia.

Lo mismo ocurre con las medidas de seguridad. Todos aquellos que ingresen a los estadios serán testeados en su temperatura y un día antes deberán tener hecho un test de coronavirus que haya dado negativo. Además se desinfectan los elementos (ropa, pelotas, etc) y se evita el contacto entre los protagonistas lo más posible. En los festejos no puede haber abrazos o saludos, no se puede escupir y los integrantes del banco de suplentes tienen que usar barbijo.

Estos requerimientos fueron cumplidos en el regreso del fútbol, pero no dejan de ser un cambio muy grande respecto de lo que se acostumbraba.