Así, no sirve

Roca

Queda muy bien Rosita retrucando a Fernández con sus opiniones de los jubilados, y muy bien el diputado mendocino en el Congreso. Sus allegados los van a felicitar por su valentía.



Pero eso les sirve solo a ellos y no es para lo que les pagamos un jugoso sueldo. Dios, la Patria y todos los perjudicados nunca demandamos nada tampoco. Si son tan valientes, nos gustaría que se junten, armen y presenten proyectos a discutir en el Congreso, que expresen con claridad opciones de ejecución diferentes a las que esgrime el oficialismo, en:



a) justicia: aceleración de las causas por corrupción hasta llegar a las sentencias y su cumplimiento en el menor tiempo posible;

b) salud y educación: no quedándose a ver qué pasa en el mundo sino planteando posibles futuros en la Argentina con y sin pandemia; pensando cómo, con quiénes, con qué, dónde y cuándo actuar;

c) deuda externa, interna y economía: lo mismo que en el punto b);

d) seguridad: ídem punto b).



De lo contrario, la difusión de estos mensajitos sólo consigue calmar y entretener, mientras vamos derechito a un conflicto social cuando colapse el sistema de salud, cuando los que dan trabajo no puedan o no quieran arriesgar más, cuando no haya más dinero para asistir a los que merecen y no merecen asistencia, cuando los asaltados enfrenten a los asaltantes, y cuando se escuche el helicóptero.



Es una realidad que viví varias veces. Muchas gracias.



Luis Enrique Anzorena

DNI 8.149.182