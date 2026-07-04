Ola de frío polar: la mínima caerá hasta los -4 °C en la cordillera de Neuquén y Río Negro, ¿cómo afectará al Alto Valle?

El invierno trajo consigo un nuevo ingreso de aire polar que alteró el termómetro de todas las regiones. La temperatura cayó por debajo de los 0°C y ya se registraron las primeras heladas que terminaron por afectar el tránsito en rutas y calles.

Esta semana en la cordillera empezaron las primeras nevadas intensas de la temporada y el frío llegó hasta el Alto Valle, aunque no en la misma medida. Este sábado las condiciones serán similares a las ya atravesadas, pero eso sí, por ahora se descarta una intensidad fuerte del viento.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico del tiempo y adelantó que este sábado 4 de julio, las condiciones en la región cordillerana de Neuquén y Río Negro se prevé otra jornada fresca.

La temperatura máxima será de 4°C. Durante las primeras horas de la mañana, el termómetro marcó -4°C y se registraron, en líneas generales, viento con velocidades de 7 a 12 km/h con dirección predominante hacia el este.

En horas de la tarde alcanzará su pico máximo con 4°C y la dirección del viento cambiará hacia el noroeste. A la noche volverá a caer la temperatura a -1°C y el viento se mantendrá en las mismas condiciones.

Cómo afecta el clima de la cordillera al Alto Valle

El clima que se espera este sábado en la cordillera tendrá su impacto en la región del Alto Valle. Según el organismo nacional, en ciudades como Roca y Neuquén capital, la temperatura máxima alcanzará los 7°C y por primera vez en la semana, la mínima no se ubicará por debajo de los 0°C.

El día comenzó registrando 2°C en la mañana y viento con velocidades de 13 a 22 km/h con dirección predominante hacia el sur. A la tarde, la temperatura llegará a su pico máximo que será de 7°C y la velocidad del viento variará entre los 7 y 12 km/h.

El día finalizará con una temperatura máxima de 2°C, vientos de 13 a 22 km/h y el pronóstico remarcó que se descarta totalmente probabilidad de precipitaciones.