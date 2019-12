Así serán los cruces de octavos de final en la Champions League

Hoy por la mañana se realizó el sorteo de la fase eliminatoria de la Champions League, y ya se conocen los cruces para los octavos de final. Los futboleros estarán de celebración, porque habrá varios partidos atractivos para disfrutar.

Real Madrid y Manchester City chocarán en el cara a cara más picante de todos. El morbo entre los Merengues y Pep Guardiola sigue vivo, y será un interesante cruce entre dos grandes equipos. Se jugará la ida en Inglaterra y la vuelta en España.

Apenas un escalón por debajo podemos destacar otro cruce entre los mismos países, porque Atlético Madrid deberá visitar al Liverpool (vigente campeón) en la ida, y lo recibirá en el Wanda Metropolitano para la revancha.

Al mismo tiempo, Lionel Messi tendrá un interesante desafío, porque el Barcelona deberá enfrentar a un Nápoli que viene cada vez más complicado pero sobrevive en Europa.

Round of 16 draw 🔥



Sum up your reaction with a GIF 📱#UCLdraw pic.twitter.com/fkdBCoX7v6 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 16, 2019

Los otros cruces serán Borussia Dortmund vs. París Saint Germain; Atalanta vs. Valencia; Chelsea vs. Bayern Munich; Olympique Lyon vs. Juventus; y Tottenham vs. Red Bull Leipzig.

Las idas se jugarán los días 18, 19, 25 y 26 de febrero; y las revanchas tendrán lugar el 10, 11, 17 y 18 de marzo.