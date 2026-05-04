Desregularon el Régimen de Aduana en Factoría y abren la importación de insumos

Desregulación. Se abre la importación de insumos con beneficios arancelarios para la industria.

Por Cra. Belén Huenul (Larrondo, Tonelli & Asoc.)

Mediante el Decreto 252/2026, el gobierno nacional acaba de flexibilizar y ampliar el Régimen de Aduana en Factoría (RAF) permitiendo de esta manera que toda la industria, y no solo el sector automotriz, importe insumos con beneficios arancelarios y sin pagar impuestos por adelantado.



El objetivo es facilitar y promover el acceso a los insumos importados y eliminar barreras administrativas que establecía el antiguo régimen.



Para la provincia del Neuquén, epicentro de la actividad en torno a los hidrocarburos no convencionales, esta normativa representa una reformulación de las reglas de juego para la integración de valor local en las cadenas globales.



Este régimen, originalmente creado en 2002 mediante el Decreto 688, es un instrumento diseñado para facilitar la producción industrial con fines exportadores y mejorar la competitividad de las empresas radicadas en nuestro país.

Sin embargo hasta la promulgación del Decreto 252/2026, los requisitos burocráticos que se exigían en el mismo limitaban el acceso al RAF.

Beneficios fiscales

El nuevo esquema permite a las empresas importar insumos y materias primas sin pagar derechos de importación ni impuestos al momento del ingreso, siempre que se utilicen en un proceso productivo.



Su principal beneficio es financiero (diferimiento de pagos) y de competitividad, ya que los tributos se eximen si el producto final se exporta, o se pagan recién al momento de la venta cuando la operación es en mercado interno.

Sujetos Habilitados

Con la nueva normativa pueden optar por acogerse al régimen:



•Personas humanas o jurídicas, titulares de establecimientos industriales radicados en el país.

•Proveedores asociados a dichos establecimientos, quienes podrán importar mercaderías para ser integradas en procesos productivos de bienes intermedios destinados al bien final del titular del RAF.

Dato 252/2026 El Decreto que abre la importación de insumos con beneficios arancelarios para toda la industria.

Trámite y Autoridades de Aplicación

Los interesados deben interponer una solicitud ante:



•La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía.

•La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Requisitos de Cumplimiento y Solvencia

Para que la solicitud sea aprobada, el peticionante debe acreditar:



•Solvencia patrimonial: La modalidad de demostración será reglamentada por la Autoridad de Aplicación.

•Cumplimiento fiscal: Estricto cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y previsionales bajo fiscalización de ARCA.

•Plazo de resolución: Una vez cumplidos los requisitos, la Dirección General de Aduanas debe expedirse en un plazo máximo de 60 días.

El nuevo esquema permite a las empresas importar insumos y materias primas sin pagar derechos de importación ni impuestos al momento del ingreso, siempre que se utilicen en un proceso productivo.

Principales cambios entre el régimen anterior y el actual

Existen notorias y sensibles diferencias entre el esquema vigente hasta la semana pasada y la normativa que acaba de ser oficializada:



1.Régimen de Garantías: Se ha flexibilizado la constitución de garantías, eliminando la obligatoriedad de que sea una “garantía global única”.



Desde ahora los beneficiarios deben constituir garantías a favor de la Dirección General de Aduanas conforme al Código Aduanero y la Resolución General 3885/2016.

El cálculo se realizará según el procedimiento que estipule dicho organismo.



2.Eliminación de barreras burocráticas y restrictivas: No es necesaria la suscripción de un “acta-convenio” con las entidades gremiales de cada rama industrial. Esto obstaculizaba el libre acceso y restringía la competencia.



3.Facilitación de Importaciones para la Producción: El régimen permite a los titulares de establecimientos industriales y a sus proveedores asociados importar mercaderías que serán integradas a un proceso productivo.



En el caso de los proveedores de insumos, estas mercaderías se transforman en bienes intermedios que luego son transferidos al establecimiento industrial principal para su incorporación al bien final.

Plazos y vigencia

El DNU entrará en vigencia dentro de los 60 días desde su publicación, plazo en el cual los organismos correspondientes (ARCA y la Secretaría de Industria de la Nación) deberán dictar las normas complementarias y reglamentarias para que las nuevas empresas interesadas puedan iniciar sus trámites de inscripción.

La medida no solo busca apuntalar el volumen de exportado, sino también la competitividad de la economía nacional en un mercado global exigente.



Con esta medida, el Poder Ejecutivo apuesta a que la eliminación de ‘terceros intervinientes’ y la reducción de costos de transacción actúen como un incentivo directo para la inversión privada y la generación de empleo en el sector manufacturero exportador.

Conclusión

La actualización del Régimen de Aduana en Factoría representa un paso más hacia la desburocratización y la reducción de costos transaccionales.



Al replicar el éxito obtenido en el sector automotriz, esta medida no solo busca apuntalar el volumen de exportaciones, sino también fortalecer la competitividad del conjunto de la economía nacional en un mercado global exigente.



El gran diferencial radica en la integración de los proveedores locales: al permitir que toda la cadena de insumos opere bajo el mismo marco procedimental, se fomenta un ecosistema productivo más eficiente, capaz de traccionar empleo privado formal y de calidad.