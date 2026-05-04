Litio en Argentina: ¿el desafío está en atraer buenas inversiones ?

Argentina enfrenta una nueva etapa en el desarrollo de su industria del litio. Si durante los últimos años el principal desafío fue poner en marcha proyectos y aumentar la producción, ahora el foco comienza a desplazarse hacia otro terreno: la calidad de las inversiones que llegan al país.

Así lo plantea el informe “Litio en Argentina: cómo atraer buenas inversiones para un mejor futuro”, elaborado por Fundación Libertad junto a Invecq con el auspicio del Center for International Private Enterprise (CIPE).

El documento sostiene que el país cuenta con una oportunidad estratégica dentro del mercado global de minerales críticos, impulsado por la expansión de los vehículos eléctricos y los sistemas de almacenamiento energético.

Sin embargo, advierte que el potencial geológico por sí solo no garantiza desarrollo económico. Para los autores, la clave está en generar condiciones que permitan atraer capitales de largo plazo, con capacidad para promover empleo calificado, transferencia tecnológica y crecimiento regional.

Actualmente, Argentina integra junto a Bolivia y Chile el denominado “Triángulo del Litio”, una región que concentra buena parte de los recursos mundiales del mineral. Según el estudio, el país posee cerca del 21% de los recursos globales medidos en carbonato de litio equivalente.

Pese a esa ventaja, todavía representa apenas el 5,2% de la producción mundial y ocupa el cuarto lugar entre los principales productores, detrás de Australia, Chile y China.

La distancia entre reservas y producción efectiva es uno de los principales puntos del análisis. En la actualidad existen más de 50 proyectos de litio en distintas etapas de desarrollo en territorio argentino, aunque solamente cuatro se encuentran produciendo y exportando.

Otros emprendimientos avanzan en construcción, pero el informe señala que persisten obstáculos vinculados a la infraestructura, la volatilidad de precios y la falta de marcos regulatorios específicos.

Uno de los conceptos centrales del trabajo es la diferencia entre “capital constructivo” y “capital corrosivo”. El primero hace referencia a inversiones que operan con estándares ambientales rigurosos, transparencia tributaria y compromiso con el desarrollo local.

El segundo, en cambio, prioriza la rentabilidad inmediata y puede limitarse a la extracción primaria sin dejar capacidades instaladas en el país. Para los especialistas, el futuro del litio argentino dependerá en gran parte de qué tipo de inversores logre atraer.

La fragmentación institucional del sector

Según el informe, la administración del recurso está en manos de las provincias, lo que responde al esquema onstitucional argentino, pero genera diferencias entre jurisdicciones en materia de regalías, participación estatal y controles ambientales.

Frente a este escenario, se propone fortalecer mecanismos de coordinación entre Nación y provincias para reducir incertidumbre y ofrecer reglas más previsibles a quienes evalúan invertir.

Otro de los puntos sensibles es la fiscalización de exportaciones. Debido a que el litio todavía no cotiza como un commodity con un precio internacional único, los autores consideran necesario modernizar los sistemas de control aduanero y de precios de transferencia.

El objetivo es evitar subfacturación, mejorar la transparencia y asegurar que una mayor parte de la renta minera quede en el país.

El trabajo también subraya que el impacto del litio no debería medirse únicamente por toneladas exportadas. La actividad puede convertirse en un motor para el desarrollo de proveedores locales, industrias asociadas, formación técnica e infraestructura regional.

En ese marco, menciona el rol de empresas argentinas que pueden integrarse a la cadena de valor, incluso fuera del NOA, en provincias con capacidad industrial vinculada al sector.

La conclusión del informe es clara: Argentina posee una oportunidad única en un mercado global en expansión, pero el desafío ya no es solamente extraer más litio. La verdadera discusión pasa por construir un marco que permita atraer inversiones de calidad, con previsibilidad, transparencia y una visión de largo plazo capaz de transformar el recurso natural en desarrollo económico sostenido.