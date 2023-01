“En el calor del momento, reaccioné a la decisión técnica de la FIA. Me gusta defender mi título con justicia, y en el primer instante, la decisión no me parecía justa. Entiendo mejor la situación, y me gustaría disculparme por mi publicación anterior”.

Nasser Al-Attiyah reconoció que se enojó y se retractó de sus críticas los fiscalizadores del Rally Raid y del Dakar.