Automovilismo: Supercross en La Barda y acción en La Plata

Con Agustín Carrasco, Osvaldo Pérez y Pablo Galletta como los principales candidatos a la victoria en MX1, se disputará hoy desde las 20.30 la segunda fecha de la edición 26 del supercross de verano en el circuito de La Barda, en Neuquén, donde se espera a una multitud como sucedió en el estreno.

Después de un comienzo impecable, al que sólo le faltó la final del Grupo 1, en el que están las divisiones más importantes, (debido a una decisión por seguridad) se cumplirá el segundo capítulo que puede resultar decisivo en muchas de las categorías para los que tienen intenciones de pelear por un título.

La programación comenzará con los entrenamientos y clasificaciones. Antes del inicio de las series se disputará la final de MX1, MX2 e Intermedia que se suspendió en el estreno, lo que será un extra para la atractiva actividad que espera reúna a muchos aficionados.

“Después del estreno tuvimos varias reuniones y está todo preparado para poder cumplir sin problemas con este nuevo espectáculo. Vimos la repetición de las pruebas, estudiamos variantes y esperamos tener todo en orden”, destacó Gustavo Oliva, uno de los integrantes del Motocross Club Neuquén.

En la única serie que se pudo disputar en la primera fecha del Grupo 1 los ganadores fueron Carrasco en MX1, después de una tremenda definición con el Palaco Pérez, quien llega después de quedar tercero en el Argentino de supercross; Felipe Quirno Costa, en MX2, y Leandro Yáñez, en Intermedia. Estará ausente Marco Schmit, quien se cayó en el estreno y sufrió una lesión que lo mantendrá alejado de la actividad por un tiempo.

“En la primera fecha no estaba en mi plenitud física. Después de las pruebas del Argentino en Pinamar llego mucho mejor, por lo que espero poder estar adelante”, reconoció el experimentado Palaco Pérez.

En masters A lidera el certamen Dardo González, uno de los históricos del supercross de verano en el coliseo neuquino de La Barda; Cristian Morini, en masters B; Guillermo Lacunza, en masters C; María S. Molteni, en damas; Juan C. Mora, en principiantes; Francisco Menichetti, en 85 cc. A; Máximo García, en 85 cc. B, y Felipe Cruz, en 65 cc.

La segunda fecha promete ser una bisagra para los que en diferentes categorías se ilusiona con pelear el título, por lo que tanto la serie como la final tienen una gran importancia por los puntos que habrá en juego. Sólo el minicross no es competitivo.

La tercera y última fecha de la vigésimo sexta edición del supercross del verano se programó para el 19 de febrero en el legendario circuito neuquino, donde cada año entrega excelentes espectáculos y reúne a una notable cantidad de aficionados.

TC MOURAS

Después de su notable victoria en el estreno del certamen, Joaquín Ochoa defenderá su primer lugar en la segunda fecha del TC Mouras, que entre hoy y mañana se disputará en La Plata.

“Empezar ganando fue muy importante, aunque de nada servirá si no somos regulares y sumamos bien en todas las pruebas”, reconoció Ochoa.

Con el Ford que alista el Catalán Magni Motorsport fue cuarto en la clasificación en su debut en la categoría, ganó una de las series y se impuso en la final, por lo que quedó primero en un certamen numeroso y competitivo.

Otro de los regionales es Fabrizio Benítez, con un Chevrolet del Dole Racing, con el que anduvo bien en la clasificación y la serie, aunque una merma en el motor de su auto lo relegó en la final, donde quedó 16.

El que tendrá su estreno será Nicolás Montanari, quien superó el Coronavirus y espera comenzar con todo con la Dodge del AC Competición.

TC PISTA MOURAS

Valentín Jara, Benjamín Ochoa y Juan M. Nimo participarán esta tarde en el circuito de La Plata, con chicana, de la clasificación correspondiente a la segunda fecha del certamen del TC Pista Mouras, que lidera Lautaro Piñeiro.

En el debut el más destacado fue Jara, con el Ford del Candela Competición, quien terminó tercero en una de las series y quedó sexto en la final, demostrando una rápida adaptación a la categoría.

No se quedó atrás Benjamín Ochoa, hermano de Joaquín, quien terminó en el décimo lugar con un Ford del equipo de Julio C. Catalán Magni, y abandonó el ‘Gatito’ Nimo con el Chevrolet del RUS Med Team.

El certamen está liderado por Piñeiro, quien asoma como uno de los favoritos para avanzar a los playoffs que definirán al nuevo campeón, con 45 puntos. Lo escoltan Nicolás Meichtri, 42, y Alexander Jakos, 38.

En el sexto lugar se encuentra Jara, con 33; está décimo Ochoa, con 27,5, y el Gatito Nimo se ubica 16 con 22, ya que no pudo completar ni la serie ni la final en la primera fecha.

Hoy el TC Pista Mouras cumplirá desde las 12 un entrenamiento y a las 15.30 se iniciará la clasificación. Jara estará en el primer tercio. Ochoa y Nimo se presentarán en el segundo.

Mañana a las 9.05 y 9.30 se disputarán las dos series. A las 12.30 se largará la segunda final, que se cumplirá a 16 vueltas o 30 minutos.