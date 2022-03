Todino largará adelante la final del TC en Centenario

Germán Todino sorprendió en la largada, quedó adelante y ganó la tercera serie del TC, que fue la más rápida en Centenario. Gentileza.

Germán Todino sorprendió a José M. Urcera en la largada y se fue derecho a la victoria en la tercera serie que el TC disputó en el autódromo de Centenario, por lo que moverá desde el primer lugar en la final que se disputará hoy desde las 13.20 y que tendrá el cambio obligatorio de los dos neumáticos del lado derecho de los autos.

Todino se convirtió en uno de los jóvenes destacados en la principal categoría que tiene el automovilismo en Argentina, como lo demostró desde que desembarcó en el TC y con su victoria en la última fecha del pasado certamen.

Esta mañana lo sorprendió a Manu Urcera y lo superó para irse derecho a la victoria, girando casi como si estuviera clasificando, lo que le permitió realizar la serie más rápida y sacarle el mejor lugar de la final a Agustín Canapino, el gran favorito.

Urcera no pudo conservar el segundo lugar y fue superado por Julián Santero, por lo que quedó tercero, aventajando a Juan C. Benvenuti, quien largó cuarto pero no pudo avanzar. Penúltimo se ubicó Camilo Echevarría, quien regresa a la actividad.

Manu Urcera perdió en la tercera serie, porque no pudo mantenerse adelante, por lo que buscará revancha en la final en Centenario. Foto Matías Subat.

A las 13.20 se largará la final, que será a 25 vueltas o 50 minutos, con el cambio obligatorio de los dos neumáticos derechos de los autos entre los giros 9 y 20, divididos en impares y pares, lo que promete un gran espectáculo.

Clasificación tercera serie

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

1° 56 TODINO, GERMÁN Torino 5 07:20.654

2° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 5 07:25.391 4.737

3° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 5 07:26.394 5.740

4° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 5 07:27.349 6.695

5° 4 GIANINI, JUAN PABLO Ford 5 07:28.496 7.842

6° 23 BONELLI, NICOLÁS Ford 5 07:30.418 9.764

7° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 5 07:33.192 12.538

8° 117 SPATARO, EMILIANO Torino 5 07:33.694 13.040

9° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 5 07:34.064 13.410

10° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 5 07:34.448 13.794

11° 31 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 5 07:35.369 14.715

12° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 5 07:35.569 14.915

13° 317 ROSSI, MATÍAS Toyota 5 07:36.008 15.354

14° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Torino 5 07:36.935 16.281

15° 123 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 5 07:39.099 18.445

16° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 5 07:41.023 20.369

Mazzacane prevaleció en la segunda

Gastón Mazzacane largó desde el primer lugar y se impuso en la segunda serie del TC que se disputó en Centenario, después de un gran trabajo. Gentileza.

Gastón Mazzacane fue el que hizo la diferencia en la segunda serie del TC que se cumplió esta mañana en el autódromo de Centenario, en un nuevo capítulo del flamante certamen de la popular categoría y demostró que cuenta con un auto muy competitivo para buscar la victoria en la final.

El Rayo Mazzacane es uno de los pilotos que lucha por pelear por el título en una categoría tan numerosa como competitiva, después de un comienzo de certamen en el autódromo de Viedma que no fue el que esperaba junto a su equipo.

En Centenario fue protagonista desde el comienzo de la actividad y estuvo muy cerca de la pole en la clasificación, aunque fue superado por Agustín Canapino en el cierre. Por eso, largó adelante la segunda serie y no perdonó.

Mazzacane alcanzó una tan merecida como apretada victoria, porque Facundo Ardusso lo exigió hasta el final de la serie, terminando a sólo 71/100. Tercero Josito Di Palma.

Josito Di Palma quedó tercero en la segunda serie que el TC cumplió esta mañana en el circuito de Centenario. Gentileza.

La serie fue mucho más lenta que la primera, por lo que Canapino, quien se impuso en la inicial, se aseguró un lugar adelante en la final que se largará a las 13.20, con el cambio obligatorio de los dos neumáticos derecho.

Clasificación segunda serie

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

1° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 5 07:31.290

2° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 5 07:32.001 0.711

3° 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 5 07:32.218 0.928

4° 38 COSTANZO, PABLO Torino 5 07:32.557 1.267

5° 11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 5 07:32.992 1.702

6° 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 5 07:33.392 2.102

7° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 5 07:34.092 2.802

8° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 5 07:34.652 3.362

9° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. Ford 5 07:35.052 3.762

10° 161 CANDELA, KEVIN Ford 5 07:35.528 4.238

11° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 5 07:37.347 6.057

12° 177 LONDERO, AYRTON Torino 5 07:37.761 6.471

13° 7 PERNÍA, LEONEL Torino 5 07:40.419 9.129

14° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 5 07:42.086 10.796

15° 88 PONTE, MARTÍN Chevrolet 5 07:43.675 12.385

16° 9 AGRELO, MARCELO Torino 0 00:00.000 5 VTAS

17° 47 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 0 00:00.000 5 VTAS

Canapino mandó en la primera

Agustín Canapino controló a Mariano Werner y ganó la primera de las series del TC en el autódromo de Centenario. Fotos Matías Subat.

Agustín Canapino, quien fue el más veloz en la clasificación, esta mañana ratificó que está en un gran nivel y no tuvo problemas para ganar la primera serie del TC en el autódromo de Centenario, sede de la segunda fecha del certamen, que contará en la final con el cambio de dos neumáticos del lado derecho de los autos.

Canapino tuvo un comienzo de certamen complicado, porque en Viedma después de edificar un gran trabajo en el cierre de la final tuvo un toque con Juan B. De Benedictis, quedó cruzado y fue impactado por varios rivales, destruyendo buena parte de su auto.

El equipo JP Carrera hizo un gran trabajo para recuperar el Chevrolet y volvió a ser competitivo, como lo demostró el Titán Canapino, quien busca su quinto título en el TC. Ayer fue el dueño de la pole en la clasificación y esta mañana se impuso en la primera serie.

Canapino y Werner, dos de los referentes de la categoría y del automovilismo argentino, compartieron la primera fila, pero el de Chevrolet superó bien al bicampeón con Ford.

Canapino impuso su ritmo y consiguió la victoria en la primera serie del TC en Centenario, seguido por Werner y Castellano.

Jonatan Castellano, otro de los que tuvo que trabajar mucho junto su equipo para recuperar su auto después del citado incidente con Canapino en la final de Viedma, porque fue uno de los que lo golpeó, terminó tercero en una buena tarea.

Clasificación

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

1° 3 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 5 07:20.884

2° 1 WERNER, MARIANO Ford 5 07:22.564 1.680

3° 10 CASTELLANO, JONATAN Dodge 5 07:23.776 2.892

4° 2 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 5 07:25.046 4.162

5° 19 MORIATIS, EMANUEL Ford 5 07:29.037 8.153

6° 20 CIANTINI, DIEGO Dodge 5 07:30.523 9.639

7° 14 GINI, ESTEBAN Torino 5 07:30.759 9.875

8° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 5 07:30.995 10.111

9° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Dodge 5 07:34.511 13.627

10° 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 5 07:34.859 13.975

11° 28 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 5 07:35.122 14.238

12° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 5 07:35.956 15.072

13° 95 LANDA, MARCOS Torino 5 07:36.391 15.507

14° 134 JALAF, MATÍAS Ford 5 07:36.949 16.065

15° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 5 07:37.754 16.870

16° 111 IRIBARNE, FEDERICO Dodge 5 07:40.704 19.820

17° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 1 01:58.665 4 VTAS