Desesperada búsqueda de dos hermanitos en Plottier: «Desde anoche no se nada»

Una madre busca intensamente a sus dos hijos en Plottier. Se trata de Emiliano Muñoz de 9 años y Santino Muñoz de 12. Ambos estaban en una plaza céntrica de la localidad este viernes por la tarde y no regresaron a su casa.

Su madre dialogó con Diario RÍO NEGRO e informó que la búsqueda se realizó durante la noche y se acompañó con una denuncia en la comisaría séptima de Plottier.

«Desde anoche no se nada» dijo y agregó que sus hijos «no son de desaparecer y no tienen muchos amigos». Los niños jugaban en la plaza y regresaban habitualmente. Pero eso, este viernes no ocurrió.

Emiliano de 9 años es de contextura física robusta, mide 1,15 metros, es de tez trigueña, tiene ojos marrones y cabellos oscuros cortos. Al momento de desaparecer vestía un pantalón de buzo verde oscuro, una remera celeste, zapatillas verde oscuras deportivas y una campera verde camuflada.

Santino Exequiel Muñoz de 12 años es de contextura robusta, mide 1,50 metros, es de tez trigueña, tiene ojos marrones y pelo oscuro corto. Al momento de desaparecer tenía un pantalón de buzo rojo, una remera gris, zapatillas rojas deportivas y una campera de polar azul.

Por la desaparición de los hermanos, Policía de Neuquén emitió dos alertas Nati a fin de difundir masivamente la búsqueda. Trabaja comisaría Séptima y la Unidad Fiscal de Delitos Contras las Personas.