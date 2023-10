El Turismo Pista del Valle llega a Roca con una apretada agenda que promete emociones

Guillermo Quinteros lidera la Clase 3 del Turismo Pista del Valle, pero todavía no gano.

El Turismo Pista del Valle (TPV) armó una programación gigante que se cumplirá entre el sábado y domingo en el autódromo de Roca y que será decisiva tanto para su certamen, como para el TC Neuquino y el Turismo Pista Neuquino (TPN).

El TPV trabajó mucho para armar la sexta fecha de las diferentes categorías, por lo que tendrán que encarar una apretada agenda de actividades si quieren cumplir con lo programado.

No hay dudas que el gran atractivo es el Gran Premio Juan C. López que cumplirá la Clase 3 del TPV (ex Monomarca Gol), que el sábado por la tarde tendrá la final de los titulares y el domingo la de invitados. Habrá pilotos destacados como Lautaro De la Iglesia, Camilo Echevarría, Francisco Troncoso, Sami Mendaña y Saúl Eidilstein.

El TC Neuquino no se queda atrás y la penúltima fecha de su campeonato será una bisagra para varios que se ilusionan con lograr el título. A las principales figuras lideradas por Fabricio Becerra, el cómodo líder, se sumarán varios regresos.

Las otras categorías aportarán y mucho para el espectáculo con una interesante cantidad de participantes, como la que prometen reunir la Clase 1 del TPV, el TC Pista del Valle, que regresará a la actividad, y las dos divisiones del Turismo Pista Neuquino.

Así será la agenda del Turismo Pista del Valle en Roca

La programación comenzará el sábado a las 8.30 con dos tandas de entrenamientos para todas las categorías y desde las 12.30 se cumplirán las clasificaciones. A las 15 se disputará la serie del TC Pista del Valle y a las 16.40 la Clase 1 del TPV. A las 15.30 comenzará la final de TC Neuquino y TC Pista Neuquino; a las 16.05 la Clase 1 del TPN; a las 17.10, la Clase 2 del TPN, y a las 17.45, la Clase 3 del TPV titulares.

La misma programación, con inicio de la actividad a las 8.30, se cumplirá el domingo, con el único cambio que la Clase 1 del TPV y el TC Pista del Valle sólo tendrán finales. El cierre será con la prueba de la Clase 3 del TPV de invitados.