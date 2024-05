El furioso cruce entre Bullrich y Alberto Fernández por la crisis con España: «Sr. extítere»

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, protagonizó un fuerte cruce junto al expresidente Alberto Fernández. Los comentarios de la funcionaria surgieron tras la defensa del exmandatario nacional al ministro del gobierno de España, que había hecho declaraciones en las que apuntó contra Javier Milei por «ingerir sustancias».

La discusión comenzó este domingo en la red social X, cuando Alberto Fernández se expresó a favor del ministro español Oscar Puente, que ayer causó revuelo por sus comentarios contra el jefe de Estado. En un primer momento, el Gobierno se hizo eco y el ministro de Interior, Guillermo Francos, hizo un pedido para que el funcionario se retracte.

«En Argentina existe la mayor comunidad de españoles inmigrantes del mundo. Lamento profundamente la reacción del gobierno argentino ante un comentario de un ministro del gobierno español», comenzó Alberto Fernández en sus redes.

«Nada justifica que en su queja el gobierno argentino se sume a una campaña vergonzosa de difamación en perjuicio de Pedro Sánchez y su familia, lanzada por la derecha española que contó con la colaboración de ciertos medios de comunicación y la complicidad de la justicia de aquel país», agregó el exmandatario.

Y remarcó: «Puede haberse molestado el presidente argentino, pero permítame recordarle que no tiene razón para ofenderse tanto. Al fin y al cabo, como bien dijo un poeta español, “nunca es triste la verdad…lo que no tiene es remedio” (Antonio Machado)», escribió Fernández.

Patricia Bullrich recogió el guante y salió a a contestarle con dureza. Incluso, comenzó dirigiendo su mensaje al «Sr. ex títere de Cristina».

«El NO Presidente, Alberto Fernández, después de dejar tierra arrasada, defiende al ministro insultador español. Eligió la mejor frase para describirse: su verdad, la del peor presidente de la historia, no tiene remedio. ¡No la ve y nunca la vio!», ironizó la funcionaria del Gabinete de Javier Milei.

Con la respuesta de Bullrich, Alberto Fernández usó otra ironía para contestarle: «Ay, ministra Bullrich… ha defendido cada cosa!! Sin embargo el ministro español no insultó, solo describió a alguien. Vengo marcando la diferencia desde hace años, pero algunos y algunas no entienden», sentenció.

Sr. Ex Títere de Cristina.



Usted no tiene altura moral para opinar. Destruyó a su pueblo durante cuatro larguísimos años.



Hay que ser traidor para defender los dichos de un ministro matón contra el presidente de su país. ¿O ya se hizo ciudadano de allí porque sabe que aquí no… https://t.co/EzgJnrjhjz — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 5, 2024

Minutos después del mensaje del expresidente, Bullrich salió nuevamente al cruce. Con un duro mensaje, despachó al abogado profesor universitario: «Sr. Ex Títere de Cristina. Usted no tiene altura moral para opinar. Destruyó a su pueblo durante cuatro larguísimos años» replicó.

Y no terminó ahí el descargo de la ministra de Seguridad: «Hay que ser traidor para defender los dichos de un ministro matón contra el presidente de su país. ¿O ya se hizo ciudadano de allí porque sabe que aquí no puede ni asomarse? En lugar de responderme a mí, responda ante la Justicia, Alberto Fernández. Patético«, cerró Bullrich en su dura respuesta al expresidente.

Qué dijo el ministro español Oscar Puente sobre Milei

Oscar Puente, ministro de Transporte de España, fue noticia por sus comentarios dirigidos hacia el presidente argentino, Javier Milei, al que ha acusado de haber «ingerido sustancias».

«Os acordáis cuando salió no sé en qué estado previo a la ingesta o después de la ingesta de no sé qué sustancias«, declaró el ministro del gobierno de Pedro Sánchez, en un encuentro sobre comunicación y redes sociales celebrada por el PSOE en Salamanca.

Puente, además, ha afirmado que tanto el presidente de Argentina como el exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, son «gente muy mala«. «Sed vosotros mismos, sin miedo, no pasa nada,hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, Trump. No sé si tendrán asesores. A Milei, si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho», sostuvo el funcionario español.