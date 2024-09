Franco Colapinto anticipó los cambios que le hicieron a su Williams para el GP de Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán se llevará a cabo este domingo y de esta manera Franco Colapinto tendrá su segunda presentación en la Fórmula 1. Un día antes de comenzar las prácticas, el piloto argentino habló en conferencia de prensa y reveló que le hicieron cambios en su Williams. Además, confesó qué piloto fue el primero en hablarle tras su debut.

Durante la conferencia, Colapinto opinó sobre su debut en Monza, donde terminó en el 12° puesto. «Fue un fin de semana muy especial en mi carrera, con un aviso tardío. Tuve que aprender muchas cosas muy rápido, recibí mucha información del equipo y fueron de gran ayuda. Alex (Albon) también me ha ayudado mucho. Llegamos a la carrera con muchas dudas, nunca había dado más de ocho vueltas y tenía que dar 53″, planteó.

Además, el oriundo de pilar contó quién fue el primer piloto de Fórmula 1 en mandarle un mensaje tras conocerse su llegada a la máxima categoría. El primer mensaje que recibí fue de Lando (Norris) cuando se anunció», confesó. Justamente el británico fue uno de los primeros en hablar sobre el argentino, «Franco está aquí por una razón, porque tiene talento y es un buen chico», declaró.

Este fin de semana será la primera vez que Colapinto correrá en el circuito callejero de Bakú, «en Monza no conocía el coche, ahora no conozco la pista, así que solo me queda una cosa por aprender», remarcó.

Si embargo, aclaró que «la realidad es que no conozco las próximas siete pistas, y sabemos que va a ser duro, y era parte del riesgo, y también va a ser una gran experiencia conocer estas últimas siete carreras del año en las que no he corrido. Así que sé que va a ser duro, pero estoy trabajando mucho y haciendo mucha preparación para estar listo».

Los cambios en el vehículo de Franco Colapinto para el GP de Azerbaiyán

Otro tema que no pasó desapercibido en el GP de Italia fue el estado físico de Colapinto. Luego de la carrera, reveló que le dolía todo el cuerpo tras las 53 vueltas en Monza.

Tras ser consultado sobre esta situación, reveló que «¡necesito hacer cambios en mi cuerpo! El coche es muy rígido, al igual que el asiento. No creo que estuviera totalmente adaptado a mi cuerpo, pero hemos hecho algunos cambios. Mi cuello ha reaccionado muy bien, así que eso significa que hemos hecho un buen trabajo en la parte de entrenamiento y que el asiento tiene muy buena pinta, así que son muy buenas noticias».

Antes de finalizar, el piloto de 21 años palpitó su próxima carrera y se mostró optimista: «Creo que tenemos un coche muy bueno para poder sumar puntos, y voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Creo que hay que ir paso a paso, sesión a sesión, y ver dónde acabamos».

Cronograma de Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán

Viernes 13 de septiembre

Prácticas Libres 1: a las 6.30

Prácticas Libres 2: a las 10

Sábado 14 de septiembre

Prácticas Libres 3: a las 5.30

Clasificación: a las 9

Domingo 15 de septiembre

Carrera: a las 8