Franco Colapinto, nominado al mejor sobrepaso del año en la Fórmula 1: rememorá la maniobra ante Alonso

Mientras Franco Colapinto define su futuro, recibió una linda noticia: fue nominado por la Fórmula 1 para el premio al mejor adelantamiento del año. La destacada maniobra fue su sobrepaso al español Fernando Alonso, excampeón mundial, en el Gran Premio de Estados Unidos.

Entre las nueve nominaciones, figuran tres de Charles Leclerc de Ferrari: ante Hamilton en Miami, ante Gasly y Sainz en Las Vegas y frente a Lawson, Bottas y Checo Pérez en Abu Dhabi. Oscar Piastri apareció con dos: ante Leclerc en Bélgica y también en Azerbaiyán. Los otros fueron Oliver Bearman (ante Tsunoda en Arabia Saudita), Yuki Tsunoda (ante Hulkeberg en Japón), Alex Albon (ante Ricciardo y Ocon en Canadá).

The shortlist is here, and it's time to vote for your 2024 @cryptocom overtake of the year! 🤩



Head to the thread below to watch all the nominees and cast your vote 🧵👇#F1 #Formula1 pic.twitter.com/UL3XQw7vjP