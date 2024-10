Colapinto terminó 12° en su primera carrera Sprint en el GP de Estados Unidos

Franco Colapinto corrió la carrera Sprint en Texas, Estados Unidos, en la antesala a la clasificación y al Gran Premio de este domingo. El piloto argentino largó décimo tras un viernes en el que terminó con buenas sensaciones pero a la vez mostró toda su autocrítica.

En un apasionante carrera Sprint, Max Verstappen resultó el vencedor para seguir estirando la brecha en el Campeonato de Pilotos con Lando Norris, que se ubicó 3°. El de Red Bull tiene ahora 339 puntos y el de McLaren 285.

Franco Colapinto llegó 12° tras iniciar la competencia a 19 vueltas en la décima ubicación. En tanto, Checo Pérez logró superarlo en la salida para quedarse con la 11ª posición y luego fue Oscar Piastri el que le arrebató otra ubicación.

El corredor de McLaren inició 16° tras una mala qualy, pero recuperó seis puestos para cruzar la meta décimo con uno de los coches más potentes de la parrilla.

